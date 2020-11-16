Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bayern Münih ise 8 karşılaşmada 6 galibiyet alırken 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes'in 694. maçı

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 694. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 693 müsabakada 392 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 446. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 445 mücadelede 235 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.