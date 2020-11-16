Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu Türkiye'de Formula 1 heyecanı yaşandı. İstanbul Park'ta gerçekleştiren büyük yarışı kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sezonu da şampiyon tamamladı.

Yaklaşık 2 milyar kişinin takip ettiği yarışta Türkiye, gerçekleştirdiği organizasyonla büyük beğeni topladı.

"DEVASA BİR ÇALIŞMA YAPILDI, TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Masi, "Bu yarışın olabilmesi için devasa bir çalışma yapılması gerekiyordu. Türk hükümeti ve pistin sahipleri büyük emek verdi. Yoksa, bu yarış bu kadar kısa süre içerisinde hazır olamazdı. Türkleri tebrik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON PİLOT, PİSTE AĞIR ELEŞTİRİLERDE BULUNMUŞTU

İstanbul pistinde yapılan yarışı ilk sırada tamamlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, cuma gerçekleştirilen antrenman turlarında pisti, buz pistine benzeterek ağır eleştirilerde bulunmuştu.