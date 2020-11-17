Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, ilk 4 dakikayı Pleiss’ın pota altından, Micic ve Larkin’in de dış atışlardan bulduğu sayılarla 12-6 önde geçti. Daha sonra Baldwin, Radosevic ve Dedovic ile 8-0’lık seri yakalayan Bayern Münih üstünlüğü ele geçirdi (12-14). Son bölümü karşılıklı sayılarla geçilen periyodu Larkin’in son saniyelerde serbest atıştan bulduğu basketlerle lacivert-beyazlılar 23-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda hem hücumda hem de savunmada kötü başlayan Efes, Zipser, Dedovic ve Reynolds basketlerine engel olmayınca 29-23 geri düştü. Lacivert-beyazlılar, Pleiss, Micic ve Larkin ile farkı kapatmaya çalışsa da savunmada Baldwin’i durduramayınca devreye Münih skorla 42-37 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Micic, Anderson’un üçlükleri, Pleiss ve Larkin’in de içeriden bulduğu basketlerle Anadolu Efes 10-0’lık seri yapıp öne geçti (47-44). Son bölüm Pleiss, Moerman ile pota altını iyi kullanan lacivert-beyazlılar periyodu 57-50 önde bitirdi.

Son periyoda Moerman’ın üçlüğü ile başlayan Anadolu Efes, farkı 8’e çıkardı (60-52). Periyodun son anlarında Reynolds ile pota altından etkili olan Münih 1 dakika kala 72-70 öne geçti. Son 17 saniye kala Larkin ile 2 serbest atışından birinden yararlanamayan Efes parkeden 74-71'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri Efes’te 19 sayı ile oynayan Tibor Pleiss olurken, Münih’te ise Wade Baldwin 15 sayı ile takımına katkı verdi.

Bu sonucun ardından lacivert-beyazlılar 4. yenilgisini alırken, Alman ekibi ise 7. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Saso Petek xx, Artem Lavrukhin xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xx 13, Chris Singleton x 2, Doğuş Balbay x, Erten Gazi, Sertaç Şanlı x 2, Adrien Moerman xx 9, Tibor Pleiss xxx 19, Vasilije Micic xx 12, James Anderson xx 7, Krunoslav Simon xx 7

Başantrenör: Ergin Ataman

Bayern Münih: Nick Weiler-Babb xx 8, Wade Baldwin xxx 15, Tj Bray x, Jalen Reynolds xxx 14, Malcom Thomas x, Vladimir Lucic xx 7, Diego Flaccadori x, Nihad Dedovic xx 10, Paul Zipser xx 12, Jajuan Johnson x, Zan Sisko x 4, Leon Radosevic x 4

Başantrenör: Andrea Trinchieri

1. periyot: 23-22 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 37-42 (Bayern Münih lehine)

3. periyot: 57-50 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Nick Weiler-Babb (Bayern Münih)