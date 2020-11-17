Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, önceki akşam Kadıköy’de Rusya karşısında 3-2’lik skorla tarihî bir galibiyet elde etti. Rusya’yı 36 yıl sonra yenen, Uluslar Ligi’nde ilk galibiyetini alan, 2020’de ilk zaferini elde eden ay-yıldızlı takım yeniden grupta iddialı hâle geldi. Türkiye’nin galibiyetinin yanı sıra Macaristan ile Sırbistan’ın berabere kalması grupta işleri iyice karıştırdı. Millî takımımızın Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ‘üç ihtimalli’ bir maça dönüştü.

Berabere kalsınlar

Türkiye’nin gruptan lider çıkma ihtimalinin yanı sıra, B Ligi’nde kalma ve küme düşme ihtimali de bulunuyor. İşte o senaryolar… A Millî Takım, son maçta çarşamba günü Macaristan’ın misafiri olacak. Sırbistan ise evinde Rusya’yı ağırlayacak. Türkiye, Macaristan’ı yener; Rusya da Sırbistan maçında puan kaybederse grubu lider tamamlayıp turnuvada A Ligi’ne yükselme hakkını elde edeceğiz. Rusya’nın Sırbistan ile berabere kalması da bize yetiyor.

İkili averajlar önemli

Çünkü millî takımın ikili averajda Rusya’ya karşı üstünlüğü (1-1 ve 3-2) bulunuyor. Bunun yanı sıra millî takımın C Ligi’ne düşme ihtimali de söz konusu. Macaristan’a yenilmemiz ve Sırbistan’ın Rusya’yı yenmesi durumunda Sırplarla 6 puanda buluşacağız. Sırbistan’la içeride 2-2, deplasmanda 0-0 berabere kalan millîler ikili averajı kaptırmış durumda. Bu senaryoda Türkiye grubu son sırada bitirecek ve C Ligi’ne düşecek. Macaristan’da alınacak bir puan ise bizi B Ligi’nde tutacak.

Dört fire var

Uluslar Ligi’ndeki son maçını Macaristan ile yapacak olan millî takımda dört oyuncu kadrodan çıkarıldı. TFF’den yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.

OTUZ GÜNDE 10 MAÇ

Biyonik adam Deniz Türüç

Fenerbahçe’den Başakşehir’e kiralanan Deniz Türüç, bu sezon gösterdiği performansla alkış alırken bitmeyen enerjisiyle de takdir topluyor. Turuncu-lacivertli takımla hem lig hem Avrupa’da boy gösteren millî oyuncu son 30 günde üçü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maça çıktı.

Mutlu yıllar Efecan

Dün 30 yaşına giren Efecan için millî kampta pasta kesildi. Oyuncuya ilk dilimi Kaptan Burak yedirdi.

MACARİSTAN'A BİLENİYORUZ

A Millî Takım, Macaristan hazırlıklarına başladı. Rusya maçı on birinde forma giyenler yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular pas, pres, dar alanda çift kale maç yaptı.