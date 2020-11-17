Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’in 9. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği Alman ekibi Bayern Münih’e 74-71’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, genel olarak iyi bir basketbol oynamadıklarını belirterek, "Sadece üçüncü periyot ve dördüncü periyodun ilk bölümünde kazanma fırsatını bulduk. Ancak son 4-5 dakika kötü oynadık. Utanç verici top kayıpları yaptık. Son 1 dakikaya 4 sayı önde girdiğiniz bir maçı kaybediyorsanız bu koçun hatasıdır. Bunun sorumluluğunu üstleniyorum. Euroleague devam ediyor. Moskova maçına kazanmak için sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.



Ataman ayrıca genç oyuncu Erten Gazi’nin ümit verici gelişim gösterdiğini söyleyerek, A Milli Basketbol Takımı’na da göz kırptığını ifade etti.

Anadolu Efes 71 - 74 Bayern Münih (Maç özeti) ​THY Euroleague’in 9. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği Alman ekibi Bayern Münih’e 74-71'lik skorla mağlup oldu.

Andrea Trinchieri: "Son çeyrekte iyi oynadık"

Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri, Anadolu Efes'e karşı son çeyrekte iyi oynadıklarını söyledi.



THY Euroleague’in 9. haftasında Alman temsilcisi Bayern Münih deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 74-71 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri, ilk yarıda oyunu iyi kontrol ettiklerini belirterek, "Diğer yarının ilk bölümünde bazı büyük hatalar yaptık ve kontrolü Anadolu Efes bizden aldı. Son çeyrekte çok iyi oynadık. Efes’e üstün gelmeyi başardık. Bunun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.