Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı imza attıktan sonra ilk defa basının karşısına geçti. “Ben de bir Karadeniz çocuğuyum” vurgusu yapan Avcı, "Trabzonspor tarihine başarılarla geçmek istiyorum. Güzel anılarla, başarılarla bu tarihte yer almayı hayal ediyorum” dedi. Antalyaspor’dan gelen teklifi reddedip Trabzonspor’u seçmesine atıfta bulunan Abdullah Hoca, “Dingin denizi değil, Karadeniz’in dalgalı denizini seçtim. Buranın başarısı için varım” şeklinde konuştu.

Felsefemiz olacak

“Trabzonspor nasıl bir oyun oynayacak?” sorusu üzerine tecrübeli teknik adam, “Bir kere sistemi, hücumu veya savunmayı elindeki mevcut oyuncu profili belirliyor. Ama şunu çok net söyleyebilirim; bir haftadır beraber çalışıyoruz, iştahlı, arzulu ve yaş ortalaması 25-26 olan bir ekibiz. Özellikle duygusunu, coşkusunu kaybetmeyi sevmeyen, buna tepki veren, kazanma alışkanlığını yakalayan ama saha içindeki düzeni ve aklı olan bir takımı yakında taraftara izlettireceğiz” dedi.

Öncelik savunma

Öncelik olarak takım savunmasına ağırlık vereceklerini belirten Avcı, “Çünkü ön tarafta bireysel anlamda yetenekli oyuncularımız var. Takım savunmasını doğru yaptığımız takdirde diğer organizasyonlara geçeceğimizi düşünüyoruz. Bu coğrafyayı biliyorum, iklimi biliyorum, pazar günkü Erzurumspor maçını nasıl taraftar kazanmak istiyorsa ben de aynı bu şekilde başlamak istiyorum. Oyuncu grubu da şu anda buna odaklanmış vaziyette. Kazandıkça daha iyi olacağız” sözlerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE İSTEDİLER

Trabzon’dan üçüncü teklif

∂ Abdullah Avcı, Trabzonspor’dan gelen teklifin kendisini heyecanlandıracağını belirterek “Bu Trabzonspor’dan gelen üçüncü teklif oldu. Özkan Hoca da aktif çalıştığı dönemde teklif yapmıştı” açıklamasında bulundu.

HEMEN DÜZELMEZ

Bize biraz sabır gerekli

∂ Jürgen Klopp, Alex Ferguson gibi isimlerin ilk dönemlerinde başarısız olduğunu ancak istikrarın sonrasında başarıyı getirdiğini hatırlatan Abdullah Avcı “Destek

istiyorum” dedi.

Altyapıdan beş oyuncu

Abdullah Avcı, 19 Yaş Altı takımından beş oyuncuyu A takıma aldığını söylerken “Hastalıklara karşı hazırlıklı olmalıyız. Belki gençleri kullanmak durumunda olacağız” dedi.