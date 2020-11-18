Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, Uluslar Ligi’nde gruptaki son maçında bu akşam deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak. Yılın ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta sonunda Rusya karşısında alan ay yıldızlılar galibiyete kilitlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Uluslar Ligi’ndeki tek mağlubiyeti Macaristan karşısında aldıklarını hatırlatıp “Yenildiğimiz ilk maç bizim için zor bir dönemdi. Macaristan ağustos ayında sezonu açmıştı, biz ise eylülde başlamıştık. Önümüzü görmeden maça çıkmıştık. Bu sefer ilki gibi olmaz" dedi.

Kaliteli oyuncular var

"Zor maç olacak, iki takımda da kaliteli oyuncular var" vurgusu yapan Şenol Hoca, "Rakip için de bizim için de galibiyet şart. Ama biz rövanşı almak istiyoruz. Buraya kazanmaya geldik. Grup maçlarına kötü başlamıştık, iyi bitirmek hedefindeyiz" şeklinde konuştu. Bu arada millî takımda yaprak dökümü Efecan Karaca ile devam etti. Sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu İstanbul’da bırakıldı. Sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, kart cezalısı Cengiz Ünder ile izinli olan Enes Ünal da Macaristan maçı kadrosundan çıkarılmıştı.

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Macaristan'la final gibi

∂ A Millî Futbol Takım’ımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında bu gece deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Maç Puşkaş Arena’da saat 22.45’te başlayacak. Takımımız kazanır, diğer maçta Rusya puan bırakırsa A Ligi'ne çıkacağız. Biz ve Rusya'nın mağlubiyeti halinde ise küme düşeceğiz.