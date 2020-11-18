Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aylardır can sıkan yayıncı ödemesi krizi nihayet son buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yayıncı kuruluşun CEO’su Yousef al-Obaidly ile yapılan toplantının ardından krizin tatlıya bağlandığını duyurdu. Yıllık 500 milyon dolar üzerinden 2021-22 sezonu sonuna dek 5 yıllık ihaleyi kazanan Digiturk, her yıl indirime gitmişti. Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da 2,35 milyar liradan anlaşma yapmak isteyen yayıncı kuruluş, kulüplerin yıllık 3 milyar talebine olumsuz cevap vermiş. TFF de ihtarname çekmişti.

Spor Toto Süper Lig!

Bakanlık devreye girip iki tarafla görüştü ve sıkıntı çözüldü. Yayıncı kuruluş 2,65 milyar liraya kadar çıktı. Tabii ki bu kulüpler için daha az gelir demek. Üstelik bu sezon para 18 değil 21 kulübe dağıtılacak. Aradaki 350 milyonluk farkın da isim hakkının satılmasıyla tamamlanması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde Süper Lig'in yeni ismi yüksek ihtimalle Spor Toto Süper Lig olacağı kulislerde konuşuluyor. Sözleşme bitişine iki sezon olmasına rağmen dünkü anlaşma bir yıllık yapıldı. Yani gelecek sezon da muhtemel bir yayıncı krizi kulüpleri bekliyor.

NİHAYET MUTLU SON

Geçen sezon galibiyet primi 2,7 milyon liraydı. Yeni anlaşmayla üç puanın değeri 2 milyon 250 bin lira oldu, beraberlik durumunda ise bu para paylaşılacak. Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yayıncı kuruluşun CEO’su Yousef al-Obaidly anlaşmanın ardından objektiflere poz verdi.