Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'e çarpıcı açıklamalar yaptı. Sakatlıklar ve koronavirüs vakalarının takımı vurduğunu söyleyen Yalçın, "Başakşehir maçında savunma hattının tamamı yok. Belki Necip ve Rosier iyileşir ama diğer oyuncularımızın iyileşme şansı yok. Biz zaten takım tablosu dışında artık korona tablosu yapıyoruz" derken, "En son Hasic ve Oğuzhan’ın da testleri pozitif çıktı. 2 haftadır 10 kişiyle antrenman yapıyoruz" sözlerini kullandı.

Caner'i ben istemedim

Sergen Hoca, "Caner Erkin'in çok fazla takımda kalmasını istemiyordum. Gökhan Gönül kendisi gitti, kalabilirdi. Fatih Aksoy'un gitmesine de ben karar verdim" ifadelerini kullanırken, "Biz kulübe 20-30 milyon avrolar harcatmadık, büyük paralar harcatıp büyük oyuncular almadık. Ben de isterim elimde 100 milyon avroluk bir takım olsun, çok üst düzey, farklı oyuncular alabileyim. Biz kulübü düşünmek zorundayız, başkanımız da düşünmek zorunda" sözlerini kullandı.

YALÇIN’DAN İNCİLER

l Fikir ayrılıkları olabilir ama işin enteresan tarafı, bazıları her şeyi biliyor. İçeride ne konuşsak, basına sızıyor.

l Başkan ile aramızda hiçbir zaman gerginlik olmadı. Ben mutsuz olsam zaten söylerim, içimde tutan bir adam değilim.

l 'Transferi yapanlara sorun' dedim. Ben de kontrolü kaybedebilirim, robot değilim. Ağızdan laf çıktığı zaman geçmiş olsun.

l N'Sakala'yı eleştiriyorlar ama zaten çok üst düzey bir oyuncu değil ki... Verdiğimiz rakamlar belli.

l Hükmen mağlup olma kuralı gelirse ligin oynanmasının hiçbir anlamı kalmayacak.

l Şampiyonluk hesaplarını konuşmak için daha çok erken. Türkiye'de lig, 2. yarıda başlar.

l Rıza Çalımbay 'Fatih Aksoy çok yetenekli kalsın' falan demiş. Ben Sivasspor ile ilgili bir şey söylüyor muyum?

l Serkan Kırıntılı veya Volkan Babacan'ı alabilirdik, olmadı. Ersin-Utku ile devam ettik. Bu bir risk mi? Risk evet.