Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, millî ara sonrasında cumartesi Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Maçın dikkat çekici ve sarı-lacivertliler açısından eleştiriye yol açan unsuru zamanlaması. Ülke millî takımlarına en fazla futbolcu gönderen kulüp durumunda olan Kanarya buna rağmen önceki millî aralarda olduğu gibi şimdi de en erken maça çıkacak olmanın sıkıntısını çekiyor. Teknik direktör Erol Bulut ise kendi ölçülerinde çözüm üretmeye çalışıyor. Bulut bugünkü idmanı millî oyuncuların katılımı için öğleden sonraya aldı.

Yorgun Kanarya

Ve böylece oyuncular iki idmanla G.Birliği maçına çıkmış olacaklar. Eylül ve ekim ayında da millî maç dönüşü erken maça çıkan (hem de deplasmanda) Kanarya bu durumdan rahatsız ama şu an için bu fazla dillendirilmiyor. D. Kongo ile Angola deplasmanına giden Tisserand, bugün İstanbul'da olacak. A Millî Takım’daki Altay, Caner, Ozan ve Sangare bugün sabaha karşı Budapeşte'den dönecek. Novak Prag'dan, Pelkas Atina'dan yola çıkmıştı. Özetle Kanarya yorgun argın maça çıkacak.