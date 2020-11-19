Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Aslen hentbolcu olan ancak pandemi nedeniyle ülkesinde hentbola verilen aradan dolayı formunu kaybetmemek için Torshavn B takımıyla futbol antrenmanlarına katılan 23 yaşındaki oyuncu, burada gösterdiği performans beğenilince A takıma dahil edildi. Faroe Adaları Ligi'nde oynadığı 17 maçta 10 gol kaydeden Jakobsen bu performansıyla kendisini bir anda A Milli Takım kadrosunda buldu ve ülkesinin Letonya ve Malta ile oynadığı Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giyerek ender bir başarı elde etti.

Hayali Avrupa

Aynı zamanda ülkesinin hentbol milli takımının da formasını giyen Jakobsen'in futboldaki kariyeri ise geçmişe dayanıyor. Küçükken de futbol oynayan ancak kalçasından ameliyat olmak zorunda kaldığı için dokotorların tavsiyesi üzerine 17 yaşında futbol kariyerine nokta koyan Jakobsen kaldığı yerden devam etti.



Çocukken futbolcu olarak yurt dışında oynama hayali kurduğunu ifade eden başarılı sporcu, "16 yaşında 1. Lig maçına çıktıktan sonra futbolu bırakmak benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Hentbolda üç lig şampiyonluğu yaşayıp, milli takımda oynamaya başladıktan sonra bu hayalime dönmeye cesaret edemedim ve tamamen hentbola odaklandım" ifadelerini kullandı. B takımda çıktığı ilk maçta attığı iki golden sonra A takım antrenöründen gelen ilk teklifi reddettiğini belirten Jakobsen, "İlk başta kötü bir fikir gibi görünmüştü ama sonra kararımı değiştirdim. Bu kesinlikle hayatımın en iyi yılı. Artık futbolcu olarak yurt dışında forma giymek istiyorum" dedi.

Seviye düşündürüyor

Jakobsen'in peri masallarını andıran hikâyesi her ne kadar spor adına ilham verici olsa da bir anlamda milli takımımızın içerisinde yer alacağı seviyeyi de ortaya koyar nitelikte aslında. Milyonlarca dolarlık Türk futbolunun 23 yaşında hentboldan futbola geçiş yapan bir forvete sahip olan Faroe Adaları ile aynı ligin takımı olması A Milli Futbol Takımımızın başarısızlığının en net fotoğrafı gibi görünürken, Jakobsen'in A Milli Takımımızın rakibi olup olmayacağı ise C Ligi'ndeki kuraların çekilmesinin ardından belli olacak.