Medipol Başakşehir Kulübü'nden konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlamıştır."
Milli Takım kampında koronavirüs şoku
19.11.2020 - 21:41 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 22:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir, A Milli Takım kampında yer alan bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Medipol Başakşehir Kulübü'nden konu hakkında şu açıklama yapıldı:
Etiketler : Milli Takım kampı,koronavirüs,başakşehir,
747600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/747600.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
7
5
2
0
13
17
02
FENERBAHÇE A.Ş.
8
5
2
1
4
17
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
8
4
1
3
2
13
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
8
3
3
2
6
12
06
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
07
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
8
2
5
1
1
11
09
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
10
ATAKAŞ HATAYSPOR
6
3
2
1
-2
11
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
7
3
1
3
-2
10
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
7
2
3
2
3
9
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
14
GÖZTEPE A.Ş.
7
1
5
1
3
8
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
7
2
2
3
-2
8
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
7
2
2
3
-3
8
17
TRABZONSPOR A.Ş.
8
1
3
4
-5
6
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
7
1
2
4
-4
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
7
1
2
4
-7
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
6
0
2
4
-5
2
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Karagümrük - Sivasspor
21.11.2020 16:00
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.11.2020 16:00
Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.11.2020 19:00
Beşiktaş - Başakşehir
22.11.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Rizespor
22.11.2020 16:00
Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 16:00
Konyaspor - Kasimpaşa
22.11.2020 19:00
Trabzonspor - Erzurumspor
22.11.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
23.11.2020 19:30
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
03
ALTINORDU
9
5
2
2
3
17
04
YILPORT SAMSUNSPOR
9
4
4
1
4
16
05
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
9
4
3
2
2
15
07
GİRESUNSPOR
8
4
2
2
1
14
08
AKHİSARSPOR
9
3
4
2
2
13
09
BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
10
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
11
BURSASPOR
9
3
2
4
1
11
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
9
1
2
6
-8
5
16
ANKARASPOR
8
1
2
5
-8
5
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
9
0
4
5
-6
4
18
ESKİŞEHİRSPOR
9
0
4
5
-12
1
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
06.11.2020 19:00
Altay 1 - 3 Balikesirspor
07.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 1 Giresunspor
07.11.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Tuzlaspor A.ş.
07.11.2020 16:00
Adanaspor - Menemen Spor
07.11.2020 19:00
Ankaraspor 1 - 1 Bursaspor
08.11.2020 13:30
Eskişehirspor 2 - 2 Ankara Keçiörengücü
08.11.2020 16:00
Yilport Samsunspor 1 - 1 Altinordu
08.11.2020 16:00
Akhisarspor 2 - 2 Beypiliç Boluspor
08.11.2020 19:00
Istanbulspor - Adana Demirspor