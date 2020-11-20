Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kusursuz bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Ak, "Sadece üç ay gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük organizasyonunu gerçekleştirmek için yüzlerce arkadaşımızla gece gündüz çalıştık ve sonunda müthiş bir başarıya imza attık. Ne mutlu ki bize, devletimizden bir lira almadan kendi imkânlarımızla yarışı tamamladık" dedi.

Nisanı biz istemedik

FIA'nın en iyi pistlere verdiği 'Grade 1' lisansını üç yıllığına aldıklarını söyleyen Vural Ak "2021 ve sonrasıyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Nisan ayında bize yarış verilebileceğini söylediklerinde biz istemedik. Formula 1'in burada ramazanda yapılmasını istemiyoruz. Yarışı bir daha seyircisiz yapmaya gücümüz yetmez. Türkiye'de 2011'den beri hiçbir spor faaliyetinde alkollü içki patlatarak kutlama yapılmadı" ifadelerini kullandı.