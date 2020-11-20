Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lacivert-beyazlılardan konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.



Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlamamıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerinde ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanıştır.”