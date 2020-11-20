Koronavirüs pandemisi sporda etkisini göstermeye devam ediyor. Letonya ekibi Riga FC, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takıma yapılan korona virüs testleri sonucunda pozitif çıkan kişi sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, 2 doktor, 5 antrenör ve 1 futbolcu olmak üzere 13 pozitif vaka daha çıktığını, kulüpteki pozitif sayısının da 29'a yükseldiği ifade edildi.
Letonya temsilcisi daha önce yaptığı açıklamada, 14'ü futbolcu olmak üzere 16 kişinin Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.
Riga FC'de koronavirüs vaka sayısı 29'a çıktı!
20.11.2020 - 23:37 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Letonya ligi futbol takımlarından Riga FC, takımdaki koronavirüs vaka sayısının 29'a çıktığını açıkladı.
Koronavirüs pandemisi sporda etkisini göstermeye devam ediyor. Letonya ekibi Riga FC, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takıma yapılan korona virüs testleri sonucunda pozitif çıkan kişi sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, 2 doktor, 5 antrenör ve 1 futbolcu olmak üzere 13 pozitif vaka daha çıktığını, kulüpteki pozitif sayısının da 29'a yükseldiği ifade edildi.
Etiketler : Riga FC,koronavirüs,vaka,
747879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/747879.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
7
5
2
0
13
17
02
FENERBAHÇE A.Ş.
8
5
2
1
4
17
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
8
4
1
3
2
13
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
8
3
3
2
6
12
06
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
07
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
8
2
5
1
1
11
09
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
10
ATAKAŞ HATAYSPOR
6
3
2
1
-2
11
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
7
3
1
3
-2
10
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
7
2
3
2
3
9
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
14
GÖZTEPE A.Ş.
7
1
5
1
3
8
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
7
2
2
3
-2
8
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
7
2
2
3
-3
8
17
TRABZONSPOR A.Ş.
8
1
3
4
-5
6
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
7
1
2
4
-4
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
7
1
2
4
-7
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
6
0
2
4
-5
2
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Karagümrük - Sivasspor
21.11.2020 16:00
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.11.2020 16:00
Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.11.2020 19:00
Beşiktaş - Başakşehir
22.11.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Rizespor
22.11.2020 16:00
Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 16:00
Konyaspor - Kasimpaşa
22.11.2020 19:00
Trabzonspor - Erzurumspor
22.11.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
23.11.2020 19:30
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
03
ALTINORDU
9
5
2
2
3
17
04
YILPORT SAMSUNSPOR
9
4
4
1
4
16
05
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
9
4
3
2
2
15
07
GİRESUNSPOR
8
4
2
2
1
14
08
AKHİSARSPOR
9
3
4
2
2
13
09
BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
10
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
11
BURSASPOR
9
3
2
4
1
11
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
9
1
2
6
-8
5
16
ANKARASPOR
8
1
2
5
-8
5
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
9
0
4
5
-6
4
18
ESKİŞEHİRSPOR
9
0
4
5
-12
1
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
06.11.2020 19:00
Altay 1 - 3 Balikesirspor
07.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 1 Giresunspor
07.11.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Tuzlaspor A.ş.
07.11.2020 16:00
Adanaspor - Menemen Spor
07.11.2020 19:00
Ankaraspor 1 - 1 Bursaspor
08.11.2020 13:30
Eskişehirspor 2 - 2 Ankara Keçiörengücü
08.11.2020 16:00
Yilport Samsunspor 1 - 1 Altinordu
08.11.2020 16:00
Akhisarspor 2 - 2 Beypiliç Boluspor
08.11.2020 19:00
Istanbulspor - Adana Demirspor