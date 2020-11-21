Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol Millî Takımı’nda sürpriz birgelişme yaşandı... 19 Ocak 2017’de 12 Dev Adam’da Başantrenörlüğe getirilen ancak performansı eleştirilen Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı. Sarıca’nın Euroleague takvimini ve millî takımın da fikstürünü düşünerek Shane Larkin’i kadroya çağırmak istemediği, Federasyon’un ise buna tepki olarak böyle bir karar aldığı belirtildi. Bir süre önce TOFAŞ’tan ayrılan Orhun Ene, 12 Dev Adam’ın başına geçecek. Resmî açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

"Vicdanım rahat"

Ufuk Sarıca, alınan karar sonrası yaptığı açıklamada ise Shane Larkin krizinin çözüldüğünü söyledi. Sarıca, "Görevimin sona erdiğini öğrenmeden önceki son dakikaya kadar çalışmış, gelecek hafta kadroda yer alacak Shane Larkin de dahil tüm oyuncularla ilgili sorunları çözmüş, hepsinin antrenörleriyle ortak noktayı bulmuş olarak tertemiz bir şekilde görevi devrettiğim için vicdanen çok rahatım. Bayrağı devralan yeni teknik kadromuzla birlikte tüm oyuncularıma önümüzdeki hafta ve sonrasındaki tüm maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

45 MAÇA ÇIKTI

En iyi yüzdeye sahipti ama...

∂ Pınar Karşıyaka’yı çalıştıran ve 2017’den bu yana da aynı zamanda 12 Dev Adam’ın başında olan Ufuk Sarıca 45 maçta 28 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Millî takımın başında yüzde 62,2 galibiyet oranı yakalayan Ufuk Sarıca, ay yıldızlı ekipte görev yapan Türk başantrenörler içinde en başarılı isim olarak dikkati çekiyordu.