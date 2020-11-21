Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakaryaspor’un 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye Kupasında karşılaşacağı Adanaspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testinde iki futbolcu ve bir antrenörün testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Test sonuçları pozitif çıkan sporcular ve antrenörün tedavilerine başladığını belirten sosyal medya paylaşımında, “Adanaspor maçı için yapılan Covid-19 PCR testinde şu ana kadar çıkan sonuçlara göre; iki futbolcu ve bir antrenörümüz pozitif çıkmıştır. Pozitif sonucu çıkan üç kişi de izole edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.