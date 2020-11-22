Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, ilk yarıda uzatmaların oynandığı son dakikada Yannick Carrasco (Dk. 45+3) kaydetti. La Liga'da 2 maç eksiği olan Atletico Madrid puanını 20'ye çıkararak, lider Real Sociedad'ın ardından averajla 2'nci sıraya yükseldi. Barcelona ise 2 maç eksiğiyle 11 puanla 10'uncu sıraya düştü.
Atletico Madrid, Barcelona'yı tek golle mağlup etti
22.11.2020 - 01:18 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 yendi.
Etiketler : la liga,atletico madrid,barcelona,
748101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/748101.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
9
6
2
1
8
20
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
7
5
2
0
13
17
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
9
3
5
1
2
14
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
9
3
4
2
6
13
06
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
8
4
1
3
2
13
07
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
08
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
09
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
10
ATAKAŞ HATAYSPOR
6
3
2
1
-2
11
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
7
3
1
3
-2
10
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
7
2
3
2
3
9
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
8
2
3
3
-2
9
14
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
15
GÖZTEPE A.Ş.
7
1
5
1
3
8
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
7
2
2
3
-3
8
17
TRABZONSPOR A.Ş.
8
1
3
4
-5
6
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
8
1
2
5
-8
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
8
1
2
5
-8
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
6
0
2
4
-5
2
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Karagümrük 1 - 1 Sivasspor
21.11.2020 16:00
Gençlerbirliği 1 - 5 Fenerbahçe
21.11.2020 16:00
Denizlispor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.11.2020 19:00
Beşiktaş - Başakşehir
22.11.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Rizespor
22.11.2020 16:00
Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 16:00
Konyaspor - Kasimpaşa
22.11.2020 19:00
Trabzonspor - Erzurumspor
22.11.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
23.11.2020 19:30
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
10
6
2
2
4
20
02
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
9
5
2
2
8
17
04
YILPORT SAMSUNSPOR
9
4
4
1
4
16
05
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
9
4
3
2
2
15
07
BURSASPOR
10
4
2
4
2
14
08
GİRESUNSPOR
8
4
2
2
1
14
09
AKHİSARSPOR
9
3
4
2
2
13
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
11
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
15
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
16
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
9
1
2
6
-8
5
17
ANKARASPOR
9
1
2
6
-10
5
18
ESKİŞEHİRSPOR
9
0
4
5
-12
1
PTT 1. Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Altinordu 1 - 0 Istanbulspor
21.11.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 2 - 0 Ankaraspor
21.11.2020 16:00
Bursaspor 1 - 0 Adanaspor
21.11.2020 19:00
Giresunspor - Yilport Samsunspor
22.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor
22.11.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. - Royal Hastanesi Bandirmaspor
22.11.2020 19:00
Adana Demirspor - Eskişehirspor
23.11.2020 19:00
Menemen Spor - Altay
23.11.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bereket Sigorta ümraniyespor