Süper Lig'in 9. haftasında Ç.Rizespor, deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Burada son saniyede golü yedik. Bizim için çok kötü oldu. Ama maça iyi başladık, top bizde kaldı. Gol atıp 1-0 öne geçince, pasları bıraktık, uzun topa döndük ve topu rakibe verdik. Ama ikinci yarıya yine de iyi başladık. Geride iyi top kurduk, top bizde kaldı ve pas yaptık. 2-1 öne geçtikten sonra oyunu tutamadık, son saniye gol ama yine de takımım çok iyi performans gösterdi ve onlardan memnunum. Tabii 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok çok üzücü" şeklinde konuştu.
Stjepan Tomas: 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok üzücü
22.11.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Hatayspor karşısında son saniye golüyle galibiyeti kaybettiklerin için çok üzgün olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas,
748248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/748248.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
9
6
2
1
8
20
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
7
5
2
0
13
17
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
9
3
5
1
2
14
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
9
3
4
2
6
13
06
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
9
4
1
4
1
13
07
BEŞİKTAŞ A.Ş.
8
4
1
3
-1
13
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
8
3
3
2
4
12
09
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
8
3
3
2
2
12
10
KASIMPAŞA A.Ş.
9
3
3
3
1
12
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
7
3
3
1
-2
12
12
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
8
2
3
3
-2
9
14
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
15
GÖZTEPE A.Ş.
7
1
5
1
3
8
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
7
2
2
3
-3
8
17
TRABZONSPOR A.Ş.
8
1
3
4
-5
6
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
8
1
2
5
-8
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
8
1
2
5
-8
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
6
0
2
4
-5
2
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Karagümrük 1 - 1 Sivasspor
21.11.2020 16:00
Gençlerbirliği 1 - 5 Fenerbahçe
21.11.2020 16:00
Denizlispor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.11.2020 19:00
Beşiktaş 3 - 2 Başakşehir
22.11.2020 13:30
Atakaş Hatayspor 2 - 2 Rizespor
22.11.2020 16:00
Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 16:00
Konyaspor 2 - 1 Kasimpaşa
22.11.2020 19:00
Trabzonspor - Erzurumspor
22.11.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
23.11.2020 19:30
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
10
6
2
2
4
20
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
10
5
3
2
8
18
03
TUZLASPOR A.Ş.
9
5
3
1
3
18
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
9
5
2
2
8
17
05
YILPORT SAMSUNSPOR
10
4
5
1
4
17
06
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
07
GİRESUNSPOR
9
4
3
2
1
15
08
BURSASPOR
10
4
2
4
2
14
09
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
10
AKHİSARSPOR
10
3
4
3
-4
13
11
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
10
2
2
6
-2
8
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
16
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
17
ANKARASPOR
9
1
2
6
-10
5
18
ESKİŞEHİRSPOR
9
0
4
5
-12
1
PTT 1. Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Altinordu 1 - 0 Istanbulspor
21.11.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 2 - 0 Ankaraspor
21.11.2020 16:00
Bursaspor 1 - 0 Adanaspor
21.11.2020 19:00
Giresunspor 0 - 0 Yilport Samsunspor
22.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 6 - 0 Akhisarspor
22.11.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. 0 - 6 Royal Hastanesi Bandirmaspor
22.11.2020 19:00
Adana Demirspor - Eskişehirspor
23.11.2020 19:00
Menemen Spor - Altay
23.11.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bereket Sigorta ümraniyespor