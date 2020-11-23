Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maçın 31'inci dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı. Lille'de karşılaşmanın 2'inci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 51'inci dakikada kendisinin ve takımının 2'nci gölünü kaydetti. Lille'in diğer gollerini ise 57'nci dakikada Luiz Araujo ve 90'ıncı dakikada Jonathan David attı. Maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Lille puanını 22'ye yükselterek ligde 2'nci sıraya yerleşti. Lorient ise 8 puanla 18'inci sırada kaldı.
Yusuf 2 gol attı, Lille zorlanmadı
23.11.2020 - 01:34 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 01:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın 2 gol kaydettiği 11'inci hafta karşılaşmasında Lorient'i 4-0 mağlup etti.
Etiketler : yusuf yazıcı,lille,
748315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/748315.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
9
6
2
1
8
20
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
7
5
2
0
13
17
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
9
3
5
1
2
14
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
9
3
4
2
6
13
06
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
9
4
1
4
1
13
07
BEŞİKTAŞ A.Ş.
8
4
1
3
-1
13
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
8
3
3
2
4
12
09
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
8
3
3
2
2
12
10
KASIMPAŞA A.Ş.
9
3
3
3
1
12
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
7
3
3
1
-2
12
12
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
8
2
3
3
-2
9
14
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
15
GÖZTEPE A.Ş.
7
1
5
1
3
8
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
7
2
2
3
-3
8
17
TRABZONSPOR A.Ş.
8
1
3
4
-5
6
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
8
1
2
5
-8
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
8
1
2
5
-8
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
6
0
2
4
-5
2
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Karagümrük 1 - 1 Sivasspor
21.11.2020 16:00
Gençlerbirliği 1 - 5 Fenerbahçe
21.11.2020 16:00
Denizlispor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.11.2020 19:00
Beşiktaş 3 - 2 Başakşehir
22.11.2020 13:30
Atakaş Hatayspor 2 - 2 Rizespor
22.11.2020 16:00
Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 16:00
Konyaspor 2 - 1 Kasimpaşa
22.11.2020 19:00
Trabzonspor - Erzurumspor
22.11.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
23.11.2020 19:30
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
10
6
2
2
4
20
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
10
5
3
2
8
18
03
TUZLASPOR A.Ş.
9
5
3
1
3
18
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
9
5
2
2
8
17
05
YILPORT SAMSUNSPOR
10
4
5
1
4
17
06
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
07
GİRESUNSPOR
9
4
3
2
1
15
08
BURSASPOR
10
4
2
4
2
14
09
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
10
AKHİSARSPOR
10
3
4
3
-4
13
11
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
10
2
2
6
-2
8
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
16
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
17
ANKARASPOR
9
1
2
6
-10
5
18
ESKİŞEHİRSPOR
9
0
4
5
-12
1
PTT 1. Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Altinordu 1 - 0 Istanbulspor
21.11.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 2 - 0 Ankaraspor
21.11.2020 16:00
Bursaspor 1 - 0 Adanaspor
21.11.2020 19:00
Giresunspor 0 - 0 Yilport Samsunspor
22.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 6 - 0 Akhisarspor
22.11.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. 0 - 6 Royal Hastanesi Bandirmaspor
22.11.2020 19:00
Adana Demirspor - Eskişehirspor
23.11.2020 19:00
Menemen Spor - Altay
23.11.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bereket Sigorta ümraniyespor