Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta BB Erzurumspor'u tek golle mağlup etti: 1-0. Orta sahaların oldukça çabuk geçildiği ve yüksek bir tempoya sahne olan 90 dakikada her iki takım da pozitif bir futbol sergilerken, maçta VAR'dan dönen gol, çizgiden çıkarılan şutlar ve çok sayıda pozisyon vardı.

Kurnaz Ekuban

Avcı yönetimindeki ilk maçına 4-2-3-1 dizilişiyle çıkan Trabzonspor'da merkezdeki ikiliyi Abdülkadir Parmak ve Lewis Baker oluşturdu. Bordo-mavili takım maça da oldukça hızlı başladı. Üst üste girilen önemli gol fırsatlarının ardından tabela 23'te değişti. Abdülkadir Ömür'ün pasını önce sol ayağıyla kontrol eden Ekuban ardından hiç bekletmeden kurnaz vuruşuyla topu filelere yolladı.

Fırsatlar kaçtı

İlk yarının sonunda attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edilen BB Erzurumspor ikinci yarıda gol için yüklense de Trabzonspor kalecisi Uğurcan gole izin vermedi. Son bölümde kontrataklarla önemli şanslar yakalayan bordo-mavili takım bu fırsatları değerlendiremeyince, Trabzonspor Abdullah Avcı’yla çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

Dersler çıkaracağız

İki farklı yarı yaşadık!

Trabzonspor'un yeni hocası Abdullah Avcı maçın ardından, "İki yarısı farklı görünümde bir maçtı. Gole kadar istediğimiz opsiyonları kullanıyorduk. Pas açılarımız doğruydu. Golü bulduk ve ardından kaçırdığımız pozisyon var. Duran toplarda ilk yarı özellikle problem yaşadık. Saha şartları ağırdı ve rakip sayısal olarak daha çok üstümüze geldi. Bazen böyle kazanacaksın" dedi.

Bardağın dolu tarafı...

"Geldiğimizden beri takım savunması yönünde çalışıyoruz" diyen Avcı, "Kırılgan bir takım ilk defa gol yemedi ve maç kazandı. Bu önemli bir duygu ve coşku. Parçaların, eksiklerin birden oturma şansı yok. Kazanırken ve kaybederken dersler çıkarmak gerekiyor. Bunların üzerine çalışacağız. Bardağın dolu tarafı, gol yemeyen ve 3 puan alan bir takım var" ifadelerini kullandı.

AKLIMA RONALDO GELDİ

Gecenin adamı Caleb Ekuban, "Bütün takımı tebrik etmek gerekir. 3 puan için önemli fedakârlıklar yaptık. Herkes koştu ve mücadele etti" derken, Cristiano Ronaldo tarzı sevinci için de, "Ronaldo'yu çok izledim. Golü atınca aklıma onun gibi sevinmek geldi" sözlerini kullandı.

ÖZDİLEK MEMNUN

Her şeyi denedik

∂ Erzurumspor'un çalıştırıcısı Mehmet Özdilek, "Bu oyunun karşılığında mağlubiyet bizi gerçekten üzdü ama ürettik, şutu, ortayı, her şeyi denedik. Net pozisyonlar var ama topu kalenin içine atamadık. Oyun olarak son derece memnunum" sözlerini kullandı.