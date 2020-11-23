Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 yendi. Müsabakada ön plana çıkan isim ise milli oyuncu Yusuf Yazıcı oldu. 23 yaşındaki futbolcu, 2 gol atıp 1 de asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Ay-yıldızlı futbolcu, karşılaşmanın 31. dakikasında rakip fileleri sarsarak takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı. İkinci yarıya da iyi başlayan Yazıcı, 51. dakikada hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Yusuf Yazıcı, 57. dakikada Luiz Araujo'nun golünde de pası veren isimdi. Lille'in son sayısı ise 90'da Jonathan David'den geldi.



Bu sonuçla puanını 22 yapan Fransız ekibi, ligde ikinci sıraya yerleşti. Yusuf Yazıcı ise Lille forması altında toplamda 13 maçta 9 gol, 2 asiste ulaştı.