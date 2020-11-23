Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen imza törenine Anadolu Panterleri Kulübü Başantrenörü Gencer Baytimur, Genel Menajer Hakim İpek, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ile sporcular katıldı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Gümüşel törende yaptığı açıklamada sporun bilim ve sağlığın temelini oluşturduğunu belirterek, sporu ve sporcuları çok önemsediklerini söyledi.

Üniversitelerin toplumun mükemmeliyet merkezleri olduğuna dikkati çeken Gümüşel, "Bilimi arkasına alan bir spor anlayışının başarı oranı her zaman daha yüksektir. Bizde spora bu felsefeyle yaklaşıyoruz. Bu tip sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Üniversitemiz kapısı eğitim alanında spor ve sporcularımıza her zaman açıktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ise sağlık ve sporun birbirinden ayrılamayacak parçalar olduğunu belirtti.

Toplumumuzun deyimiyle 'harekette bereket vardır' düsturuyla çalıştıklarını anlatan Altuğ, "Spor ve sağlık birbiriyle bağlantılı disiplinler. Biz de bu çerçevede Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele etmeye hak kazanan Anadolu Panterleri takımını desteklemeye karar verdik. Üniversite ve kulübümüz Ankara'nın iki önemli değeri. Bu imza sporun tüm branşlarında olduğu gibi basketbolda da başkentimizi hak ettiği yere getirmek için atıldı. Bu adımla Ankaralıların basketbola olan ilgisini artırmayı ve bu alanda yapılacak yatırımlara katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Panterleri Başantrenörü Gencer Baytimur ise kendilerine destek olan Lokman Hekim Üniversitesi ve yönetime teşekkür ederek, basketbolda süper lige çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Tören, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.