Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ciddi eksikliklerle çıktığı Başakşehir karşısında çok önemli bir galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, kaleci transferi yapmayacaklarını belirterek, "Gençlerin önünü açalım, gençleri oynatalım' diyorlar ama iki genç kaleciyle yola çıkınca da ‘Tecrübeli kaleci alalım’ diyorlar. Nasıl olacak böyle? Kaleci transferinin maliyetine bir bakın. Sonucu ne olursa olsun bunu açık bir şekilde söylüyorum; kaleci transferi yapmayacağım. Utku ve Ersin sakatlansa da 16 yaşındaki Emre'yi oynatacağım" diye konuştu.

Öz güven kazandık

Millî aranın kendilerine iyi gelmediğini söyleyen Yalçın, "Bu dönemi çok sağlıklı geçirmedik, iki haftadır 10 kişi idman yapıyorduk. Bazı futbolcularımızın fiziki durumları kötü ve onları hazırlamaya çalışıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Maçlar oynanmadan kazanılmaz. Futbolcuların sahada göstereceği mücadele ve ortaya koyacağı karakter belirleyici oluyor. Başakşehir karşısında aldığımız galibiyet öz güven açısından çok önemliydi. Çok ciddi kadro değişikliği yaşadık, bir yapılanma içerisindeyiz ve yeniden bir takım olarak normalleşmeye çalışıyoruz" dedi.

ÇOK ÇALIŞTI KAZANDI

"Larin pes etmedi"

∂ Yalçın, Larin için "Bazen değişik hamleler yapıyoruz. Larin'i kanatta hiç düşünmüyorduk ama oyuncunun mücadelesi, istek, arzusu ve pes etmemesi bizim üzerinde daha fazla durmamızı ve onun için alternatif bölge aramamızı sağladı" dedi.

MÜCADELE ETMELİ

"Ljajic hazır değil"

∂ Her maç öncesi ısınırken laubali tavırlar sergileyen Ljajic'le ilgili de konuşan Sergen Yalçın "Ljajic kabiliyetli bir oyuncu ama artık fiziki olarak yeterli olmayan futbolcular tercih edilmiyor. Kimse ona kötü futbolcu diyemez ama daha çok mücadele etmeli" dedi.

Başakşehir de favori görünüyordu

Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin çok güzel geçeceğini belirterek, "Rakibimiz kaliteli oyunculara sahip, fizik gücü de iyi. Şansı olan, daha fazla konsantre olan kazansın diyorum. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Kâğıt üzerinde favori olmanın hiçbir anlamı yok. Bunu Başakşehir maçında gördük" ifadelerini kullandı.

Rosier döndü

Başakşehir galibiyeti sonrası bir gün izin yapan Beşiktaş dün Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmana Covid-19 testi negatif çıkan Valentin Rosier de katıldı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.