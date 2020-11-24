Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sarı-kırmızılılar arka arkaya Erzurum, Ankaragücü ve Sivas’ı yenip üç maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Fakat beş koronavirüs pozitif vakasının yanı sıra, sakat Falcao’dan da mahrum olan Cimbom dün gece Kayserispor karşısında belki de sezonun en fazla pozisyon bulduğu, topa hâkim olduğu, oyunu domine ettiği mücadelede bir 1-1’lik skorla bir puana razı oldu.

İlk isabetli şut, gol!

Aslan hücum hattında inanılmaz bir aktivite içeresindeydi. Toplam 27 şut çekti, bunların 12 tanesi de kaleyi buldu. Fakat rakip kalede Lung dev gibiydi. Diğer tarafta ise 71. dakikada Kayserispor’un kaleyi bulan ilk şutunda top Fatih’in bakışları arasında ağlara gitti. Kısacası futbolun altın kuralı 1-1 biten maçta yine kendini gösterdi: Atamayan Aslan, kalesinde golü gördü.

Sınıfı geçemediler

Falcao’nun klasikleşen sakatlık problemlerinde forma şansı yakalayan Diagne, bildiğiniz gibiydi. Galatasaray taraftarlarının beklentilerinin altında kalan Senegalli yıldıza, eksiklerin çok olduğu mücadelede gelen fırsatı değerlendirmeyen Oğulcan da eşlik etti. Ayrıca oyuna sonradan giren genç Ali Yavuz Kol da kendini gösteremedi ve Aslan’ın kulübesi zor sınavda sınıfta kaldı.

Hiç memnun değilim

G.Saray’da bu sezon ligde ilk golünü atan Diagne, “Sonuçtan memnun değilim. Bundan sonrası için çalışmalara devam etmeliyiz. Takımın performansı benim performansımdan daha önemli. Daha iyi oynamak için çalışmaya devam ediyorum” dedi.

Hayal kırıklığı oldu

Galatasaray’da dün on birde forma giyen Martin Linnes, “Bizim için hayal kırıklığı oldu. Attığımız golden sonra 2-3 tane daha gol atabilirdik. Sonuçta iç sahada iki puan bıraktık. Şimdi bir sonraki haftaya hazırlanacağız” açıklamasında bulundu.

İstatistik puan getirmiyor

Gerçekten üzgünüm

Maçı değerlendiren G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Kayserispor’u aldıkları puandan dolayı tebrik ediyorum. Bir tane isabetli şutları var, o da gol” derken, “Gerçekten üzgünüm, futbolumuzun karşılığı bu skor olmamalıydı. 27 şut atmak bir şeyi değiştirmiyor. İstatistik puan getirmiyor. İlk yarı farklı bir sonuçla içeriye girmeliydik” dedi.

Hükmen olabilir

Maçın az uzatıldığından yakınan Fatih Hoca, “Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. Uzayacak süre 5 dakika mıdır!” derken TFF’nin hükmen düşüncesi için de, “Pandeminin yakıp-yıktığı ortamda TFF’nin de işi kolay değil. Zaman sıkıntıları var. Bu kadar hasta içerisinde maçlara gençlerle çıkılıyor, o zaman hükmeni de koyabilirsiniz” sözlerini kullandı.

AYBABA MEMNUN

Puanı çok istedik

∂ Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Kötü başladık ama 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi savunma yaptık, bütün toplara biz vurduk. Daha çok istedik, temas ettik. İlk yarı bunların hiçbirini yapamadık. Bu puan bizi daha ileriye götürecektir” dedi.