Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, H Grubu 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Old Trafford'da 23.00'te başlayacak müsabakayı Rumen hakem O. Hategan yönetecek. İngiliz devini İstanbul'da evire çevire 2-1 yenip dikkatleri üzerine çeken Başakşehir, yeni bir zafer için sahaya çıkacak.

Ülkemiz için…

Turuncu-lacivertlilerde dört eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Caiçara ve Crivelli'nin yanı sıra koronavirüs testleri pozitif çıkan iki futbolcu Manchester United karşısında takımlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk "Ülke puanı için, kulübümüz için, Türk futbolunun prestiji için kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.