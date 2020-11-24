Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü, dün video-konferans yoluyla basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Millî takımın Uluslar Ligi'nde küme düşmesinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyleyen Güneş, "Pandemi sonrası oyuncusu, teknik adamı herkes için yeni bir dönem başladı. Oynanan futbol, düşündüğümüzün altında oldu. Çok oyuncu oynattım, doğrudur ama şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Almanya 6 tane yedi diye yok mu oldu yani?" dedi.

Çalışmamın karşılığı

Yıllık ücretinin 3,2 milyon avro olduğuna dair basında çıkan haberlere değinen Şenol Hoca, "Maaşımla ilgili yalan haberler yapılıyor. Amaç tozu dumana katarak karalamak. Benim maaşım belli, gidin merak ediyorsanız sorun. Bir haber yapmışlar, her yere dağıtmışlar gidiyor. Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz!" çıkışında bulundu.

Biz ‘Dinozor’deriz

İstikrarın önemine vurgu yapan ancak içinde başarısızlığın da olabileceğine dikkat çeken Güneş, “Löw 14 senedir Almanya’nın başında. Bizde bir antrenör 14 sene bir takımı çalıştırsa ‘Hâlâ orda mısın, dinozor’ deriz” ifadelerini kullandı. Kadrodaki ana iskeletin belli olduğunu kaydeden Şenol Güneş, "Zorlayan oyuncular var. Bazı oyuncular dışarıda kalabilir. Şimdi yapmamız gereken UEFA Uluslar Ligi'nin kötü intibalarını silip oyuncuları yeniden motive etmek. Asıl amacımız EURO 2020 ve Dünya Kupası. Mazeretler sunmayacağız. Ayağımız takıldı, yere düştük ama kalkacağız, yeniden koşacağız" ifadelerini kullandı.

G.Saraylı bazı troller…

Yabancı sayısıyla ilgili düşüncelerine gösterilen tepkiye kızan Güneş "Galatasaraylı arkadaşlarımızın bir rahatsızlığı var, trolleri var bazı arkadaşların. Ama yabancı konusunda beklentisi olan bir teknik adam değilim. Zaten 14 yabancı futbolcuyla devam ediliyor, devam etsin kardeşim. Ben Türk futbolu için fikrimi söyledim, bir kulüp için değil" dedi.

Yusuf’a yanlış yaptım

Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı ile ilgili itirafta bulundu. Millî hoca, "Eleştirileri kabul ediyorum. Yusuf ile ilgili olumsuz bir düşüncem yok, aksine iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. 26 defa millî oldu. 17'si benim 1.5 yıllık görev süremde. Cenk ve Kenan ile başlamak yerine Yusuf ile Macaristan maçına başlayabilirdik" sözlerini kullandı.