Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi resmen başladı. İmza töreni TFB CEO'su Ömer Onan'ın da katılımıyla online olarak yapıldı. Onan, yolları ayırdıkları Ufuk Sarıca'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken "2022 Eylül ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın bitimine kadar A Millî Takım'ımızın başantrenörü Orhun Ene'dir" diye konuştu.

Zor bir dönem

Millî görevi seve seve kabul ettiğini söyleyen Orhun Ene de "Ay yıldızlı formamızı defalarca giydim, her kategoride görev yaptım. Millî takıma çağırıldığım zaman her seferinde yaşadığımı heyecanı yine yaşıyorum. Zor bir sürecimiz var. Kısa zamanda bir kimya oluşturacağız. İnanıyorum ki kısa sürede herkesin gurur duyacağı millî takım çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Mesai başlıyor

İmza töreni TFB CEO’su Ömer Onan’ın katılımıyla online yapıldı. 12 Dev Adam, 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk maçında 27 Kasım Cuma günü Sinan Erdem'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.