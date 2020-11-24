Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Alex de Souza'nın açıklamaları...

"Gerçekten teknik adam olmaya karar verdiğimde, doğrudan A Lisansı mı yoksa B Lisansı mı almam gerektiği konusundan şüphelerim vardı. İlk olarak Brezilya'da genç oyuncuları eğitmek için B Lisansı'nı seçtim. Profesyonel futbolla ilgilenmeden dört yıl geçirdim. Son iki yılda kendimi öğrenmeye adadım. Ve şimdi kendi alanıma geri dönme zamanım geldi. Şans ya da tercihler nedeniyle, oynadığım takımlarda kaptan olduğum için teknik heyet ve yönetimlerle çok fazla konuşuyorsunuz. 2014'te futbola nokta koyduktan sonra yeni kariyer planlamamı yaptım. Formamı çıkardım, ailemle zaman geçirdim, futbol dünyasından uzaklaştım. Yeni kariyerimi hayal ettim, bunun üzerine çalıştım. Ve artık başlamak için zamanın geldiğine inanıyorum.