Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gurbanov, "Sivasspor'u tebrik ediyorum. Eksiklerimiz vardı ama futbolcuların oyunundan memnunum. Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı ve fırsatlardan yararlandılar. İki maçımız kaldı. Bir hafta sonra burada Maccabi'ye karşı oynayacağız. En iyi sonucu almak için oynayacağız. Bu gruptan çıkma şansımız bitti ama biz oyunumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Gençleri oynatmak bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.
Gurbanov: Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı ve fırsatlardan yararlandılar
27.11.2020 - 00:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov, Sivasspor'u tebrik etti.
Etiketler : gurban gurbanov,sivasspor,karabağ,
749226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/749226.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
8
6
2
0
15
20
02
FENERBAHÇE A.Ş.
9
6
2
1
8
20
03
GALATASARAY A.Ş.
9
5
2
2
5
17
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
9
3
5
1
2
14
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
9
3
4
2
6
13
06
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
9
4
1
4
1
13
07
BEŞİKTAŞ A.Ş.
8
4
1
3
-1
13
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
8
3
3
2
4
12
09
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
8
3
3
2
2
12
10
KASIMPAŞA A.Ş.
9
3
3
3
1
12
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
7
3
3
1
-2
12
12
GÖZTEPE A.Ş.
8
2
5
1
5
11
13
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
8
2
3
3
-2
9
15
TRABZONSPOR A.Ş.
9
2
3
4
-4
9
16
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
9
2
3
4
-5
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
8
2
2
4
-4
8
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
8
2
1
5
-6
7
19
GENÇLERBİRLİĞİ
8
1
2
5
-8
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
8
1
2
5
-8
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
7
0
2
5
-7
2
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
27.11.2020 19:30
Ankaragücü - Trabzonspor
28.11.2020 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Yeni Malatyaspor
28.11.2020 16:00
Başakşehir - Denizlispor
28.11.2020 19:00
Rizespor - Galatasaray
29.11.2020 13:30
Erzurumspor - Fraport-tav Antalyaspor
29.11.2020 16:00
Alanyaspor - Konyaspor
29.11.2020 16:00
Kasimpaşa - Gençlerbirliği
29.11.2020 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
30.11.2020 19:30
Sivasspor - Göztepe
30.11.2020 19:30
Hes Kablo Kayserispor - Karagümrük
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
10
6
2
2
4
20
02
ADANA DEMİRSPOR
9
5
3
1
11
18
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
10
5
3
2
8
18
04
TUZLASPOR A.Ş.
9
5
3
1
3
18
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
9
5
2
2
8
17
06
YILPORT SAMSUNSPOR
10
4
5
1
4
17
07
GİRESUNSPOR
9
4
3
2
1
15
08
BURSASPOR
10
4
2
4
2
14
09
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
10
4
2
4
-2
14
10
ALTAY
8
4
1
3
5
13
11
AKHİSARSPOR
10
3
4
3
-4
13
12
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
10
2
4
4
-6
10
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
10
2
2
6
-2
8
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
16
MENEMEN SPOR
8
1
3
4
-6
6
17
ANKARASPOR
9
1
2
6
-10
5
18
ESKİŞEHİRSPOR
10
0
4
6
-15
1
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
28.11.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Menemen Spor
28.11.2020 16:00
Istanbulspor - Giresunspor
28.11.2020 16:00
Akhisarspor - Ankaraspor
28.11.2020 19:00
Altay - Bursaspor
29.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor
29.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Aydeniz Et Balikesirspor
29.11.2020 16:00
Eskişehirspor - Altinordu
29.11.2020 19:00
Yilport Samsunspor - Tuzlaspor A.ş.
30.11.2020 18:00
Adanaspor - Beypiliç Boluspor