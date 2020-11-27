Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gurbanov, "Sivasspor'u tebrik ediyorum. Eksiklerimiz vardı ama futbolcuların oyunundan memnunum. Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı ve fırsatlardan yararlandılar. İki maçımız kaldı. Bir hafta sonra burada Maccabi'ye karşı oynayacağız. En iyi sonucu almak için oynayacağız. Bu gruptan çıkma şansımız bitti ama biz oyunumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Gençleri oynatmak bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.