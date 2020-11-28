Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın gece gündüz demeden Fenerbahçe maçı için mesai yapıyor. Kadıköy'deki 15 yıllık hasrete son vermekte kararlı olan tecrübeli teknik adam derbide sahaya süreceği kadroyu da belirledi. Sergen Hoca'nın derbideki gizli silahlarından biri Josef de Souza olacak. Tecrübeli teknik adam, eski takımı Fenerbahçe ile Kadıköy'de 67 maça çıkan ve özellikle derbi atmosferlerini çok iyi bilen Brezilyalı oyuncuyu, Fenerbahçe'nin kimyasını bozmak için kullanacak.

Tek değişiklik

Josef de Souza'ya, Fenerbahçe'nin hücumlarını yönlendiren ismi Jose Sosa'yı durdurma görevi veren Sergen Yalçın, böylelikle rakibin en önemli silahlarından birini etkisiz hâle getirmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca Başakşehir maçında kazanan takımı, tek bir mecburi değişim dışında bozmayacak. Geçen hafta eksiklerden dolayı savunmada görev yapan Dorukhan sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Covid-19'u atlatan Rosier, derbide sağ bekteki görevine dönecek.

Penaltılar yüklenemedi!

∂ Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz gün derbiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bize Fenerbahçe'nin stadında 10 yıldır penaltı verilmiyor" diyerek sitem etmişti. Siyah-beyazlı kulüp de dün bu açıklamayla ilgili bir paylaşım yaptı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter etiketlenerek, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.