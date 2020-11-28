Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri Gulbrandsen (2) ve Demba Ba’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Senegalli yıldızı Ba, attığı bu golle yeni sezonda ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Geride kalan 9 maçın 8’inde görev alan 35 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyordu.
Ayrıca Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir’in, Fatih Terim Stadı’nda Manchester United’ı 2-1 yendiği müsabakadaki ilk golde Demba Ba’nın imzası var.
Demba Ba ilk golünü attı
28.11.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Demba Ba, Süper Lig’de 2020-2021 sezonundaki ilk golünü Denizlispor ağlarına attı.
Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri Gulbrandsen (2) ve Demba Ba’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Senegalli yıldızı Ba, attığı bu golle yeni sezonda ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Geride kalan 9 maçın 8’inde görev alan 35 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyordu.
Etiketler : Demba Ba,başakşehir,gol,
749610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/749610.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
8
6
2
0
15
20
02
FENERBAHÇE A.Ş.
9
6
2
1
8
20
03
GALATASARAY A.Ş.
9
5
2
2
5
17
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
9
3
4
2
6
13
06
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
9
4
1
4
1
13
07
BEŞİKTAŞ A.Ş.
8
4
1
3
-1
13
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
8
3
3
2
4
12
09
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
8
3
3
2
2
12
10
KASIMPAŞA A.Ş.
9
3
3
3
1
12
11
YENİ MALATYASPOR
9
3
3
3
-2
12
12
ATAKAŞ HATAYSPOR
7
3
3
1
-2
12
13
TRABZONSPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
14
GÖZTEPE A.Ş.
8
2
5
1
5
11
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
8
2
3
3
-2
9
16
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
9
2
3
4
-5
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
8
2
2
4
-4
8
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
8
2
1
5
-6
7
19
GENÇLERBİRLİĞİ
8
1
2
5
-8
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
8
1
2
5
-8
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
8
0
2
6
-8
2
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
27.11.2020 19:30
Ankaragücü 0 - 1 Trabzonspor
28.11.2020 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 2 Yeni Malatyaspor
28.11.2020 16:00
Başakşehir - Denizlispor
28.11.2020 19:00
Rizespor - Galatasaray
29.11.2020 13:30
Erzurumspor - Fraport-tav Antalyaspor
29.11.2020 16:00
Alanyaspor - Konyaspor
29.11.2020 16:00
Kasimpaşa - Gençlerbirliği
29.11.2020 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
30.11.2020 19:30
Sivasspor - Göztepe
30.11.2020 19:30
Hes Kablo Kayserispor - Karagümrük
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
10
6
2
2
4
20
02
ADANA DEMİRSPOR
9
5
3
1
11
18
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
10
5
3
2
8
18
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
10
5
3
2
8
18
05
TUZLASPOR A.Ş.
9
5
3
1
3
18
06
YILPORT SAMSUNSPOR
10
4
5
1
4
17
07
GİRESUNSPOR
10
4
4
2
1
16
08
BURSASPOR
10
4
2
4
2
14
09
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
10
4
2
4
-2
14
10
ALTAY
8
4
1
3
5
13
11
AKHİSARSPOR
11
3
4
4
-5
13
12
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
11
2
4
5
-8
10
14
MENEMEN SPOR
9
2
3
4
-4
9
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
10
2
2
6
-2
8
16
ANKARASPOR
10
2
2
6
-9
8
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
18
ESKİŞEHİRSPOR
10
0
4
6
-15
1
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
28.11.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 2 Menemen Spor
28.11.2020 16:00
Istanbulspor 1 - 1 Giresunspor
28.11.2020 16:00
Akhisarspor 0 - 1 Ankaraspor
28.11.2020 19:00
Altay - Bursaspor
29.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor
29.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Aydeniz Et Balikesirspor
29.11.2020 16:00
Eskişehirspor - Altinordu
29.11.2020 19:00
Yilport Samsunspor - Tuzlaspor A.ş.
30.11.2020 18:00
Adanaspor - Beypiliç Boluspor