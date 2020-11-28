Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Karagümrükspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da gerçekleştirilen koronavirüs testi sonrasında 2 futbolcunun pozitif olduğu tespit edildi.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Kayserispor kulübünde son olarak Wilfried Kanga, koronavirüs salgınına yakalanmış ve tedavi olduktan sonra takıma katılmıştı.