Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadıköy’deki derbi gecesine iki takım da 6’şar eksikle çıktı. Sakat, cezalı, hasta derken hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş önemli kozlarından mahrum kalmıştı ki, sarı-lacivertliler kadro derinliği ve Kadıköy geleneğiyle favori görünüyordu. Maça hızlı başlayan da ev sahibi oldu. Ancak Sosa ile Ozan’ın vasatın altına düşmesi, Lemos’un kırılgan yapısı dengeleri bozdu. Aboubakar’ın 4’teki erken golüyle şoke olan Fenerbahçe, 20’de faul beklerken, Kamerunlu bu sefer de kafayla ağları havalandırdı. Maçta kayıpları oynayan Cisse 34’te takımının umutlarını yeşerten bir gol attı.

Heyecan fırtınası

İlk yarıda sakatlanan Perotti’nin yerine Caner’i sahaya süren Erol Bulut, ikinci yarıya Cisse-Kemal, Sosa-Mert Hakan değişiklikleriyle başladı ama Fenerbahçe yine beklediğini bulamadı. Aksine, Beşiktaş topu rakibe bırakıp doğru savunma hızlı atakla istediği oyunu oynuyordu. 50’de ikinci Larin ikinci sarıdan kızarırken, 53’te farkı açan Necip oldu. Fenerbahçe bütün hatlarıyla saldırmanın ödülünü 68’de Ozan’la aldı: 3-2. Ancak Beşiktaş, 88’de N’Sakala ile rahatladı. 90+7’de Ozan’la gelen penaltı golü 15 sene önceki skoru getirdi, Kadıköy yine 4-3’le yıkıldı.

Bu inancın zaferi!

Umutlarımız artıyor

∂ Maçın ardından iyiye gittiklerini söyleyen Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Sergen Yalçın, "Çok mutluyuz. Oyuna baktığımız zaman zor bir 90 dakika oldu. 50'de 10 kişi kaldık. Fenerbahçe iyi oyunculara sahip bir takım. Oyuncularım çok inançlıydı. Karakter imtihanını geçtiler. Hepsinin ayağına sağlıkk. Lige iyi başlamadık ama yavaş yavaş sistemimiz oturmaya başladı" dedi.

Tansiyonum çıktı

∂ Maçın hakemini eleştiren Sergen Yalçın, "Olacak şeyler değil bu kararlar. 44'te kontratak yakaladık pozisyonu kesti sarı kart verdi. Neden kesiyorsun? Bu olmaz. Mert Hakan'ın pozisyonu ikinci sarı kart değil mi? Larin'inki ikinci sarı kart doğru ama Hakan'ın ne ayrıcalığı var? Kuralı uygulamazsan sıkıntı yaşarsın. Bizim kenarda tansiyonumuz çıktı" şeklinde konuştu.

ÇEBİ SEVİNÇ İÇİNDE

Başkan tesislere koştu

∂ Maçın bitimiyle birlikte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nin yolunu tuttu. Burada başta Sergen Yalçın olmak üzere bütün oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan'ın keyfine diyecek yoktu.

Tarih yazıcı Sergen

∂ Beşiktaş 15 yıl önce Kadıköy'de 4-3 kazanırken, şu anda Beşiktaş'ın başında olan Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin, o karşılaşmada kadroda yedek kulübesindeydi. 2005'te alınan bu galibiyetin ardından Beşiktaş, 15 yıl boyunca Kadıköy'de galibiyet yaşayamazken, Sergen Yalçın bu defa teknik direktör olarak seriyi bozmayı başardı.