Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahreyn’deki Formula 1 Grand Prix'inde Haas pilotu Romain Grosjean'ın aracı dün yarış sırasında bariyerlere çarpmış, araç bir anda ateş topuna dönerken Grosjean, şaşırtıcı şekilde alevlerin arasından yürüyerek çıkmıştı.

İsviçreli pilot, dehşet verici olayı sadece kaburga kırıkları ile elleri ve ayak bileklerinde yanıklarla atlattı. 34 yaşındaki yarışçı, kendisini merak eden hayranları için Bahreyn’de kaldırıldığı hastaneden kısa bir video yayımladı.

Grosjean, bandajlarla sarılı ellerini sallayarak “Herkese merhaba. İyiyim. Daha doğrusu iyi sayılırım. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum” dedi. Grosjean, kaza sebebiyle biraz sarsılmış göründü.

Yangın sonrası araç kömüre dönüşürken, pilotu kokpite yerleştirilen Halo denilen cihazın koruduğu açıklandı. Grosjean, “Eskiden Halo’dan yana değildim ama anladım ki bu, Formula 1’e getirilen en harika şey” diye konuştu.