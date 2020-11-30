Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Diego Perotti'nin dizinde yırtık tespit edildi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Diego Perotti'nin diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

1 AY FORMA GİYEMEYECEKArjantinli yıldız futbolcu, derbinin 37. dakikasında sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bırakmıştı. Perotti'nin bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan Kemal Ademi'de de 2. derece yırtık tespit edildiği açıklandı.