Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaelispor’da önceki gün 10 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında sporcuların konakladığı ve antrenmanlarını yaptığı tesisler basına ve taraftara kapatılmıştı, yapılan son testlerle birlikte pozitif sayısı 17'ye yükseldi.

2. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da Onur Öztonga, Bahattin Köse, Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Mesut Özdemir, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu, İsmet Yumakoğulları, Murat Cem Akpınar, Mervan Yusuf Yiğit ve Başkan Vekili Engin Koyun'un testleri pozitif çıkmıştı. Tüm sporcuları yeniden testten geçen Kocaelispor, Körfez ilçede bulunan tesislerini basına ve taraftara kapattığını açıklamıştı.

Yeni yapılan testlerde ise Ramazan Çevik, Semih Karadeniz, Erdinç Karakaş, Doğukan Kaya, Eren Türkkal, Berat Kartal ve Yiğitali Bayrak’ın da sonucu pozitif çıkınca Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye yükseldi.

Yeşil-siyahlıların maç programında perşembe günü Anagold 24Erzincanspor mücadelesi görünüyor.