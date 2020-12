Türkiye Gazetesi

Haydi Başakşehir... Ülke olarak seninleyiz. Avrupa’daki temsilcimiz bugün Şampiyonlar Ligi’nde çok kritik bir imtihan verecek. Türkiye’nin UEFA’daki sıralaması da düşünülürse sonuç herkesi ilgilendirecek. Grupta 3 puanla son sırada olan Okan Buruk’un takımı bu maçı kazandığı takdirde dengeleri değiştirecek ve şansını güçlendirecek. Beraberlik “Eh işte” diyebileceğimiz bir sonuç. Mağlubiyeti ise ihtimal dışı tutmak istiyoruz.

Her şeyi yapacağız

Maça yönelik konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne aynı önemi veriyoruz. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Bu maçın gruptaki durumumuzu belirleme açısından önemini biliyoruz" derken formda oyuncusu Gulbrandsen ise, "Çok güçlü bir takım fakat üç puanı almak istiyoruz. Onlara Salzburg formasıyla gol atmıştım, iyi bir his veriyor" şeklinde konuştu.