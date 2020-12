Türkiye Gazetesi

Ömer Çetin Engin

Düşünün takım savunmasının iki kemik ismi Welinton ve N'Sakala ile gol makinası Cisse gitmiş... Daha yetmemiş hocasını Fener'e göndermiş, yeni bir hoca (Çağdaş Atan) gelmiş... Buna rağmen sistem tıkır tıkır işliyor...

MARAFONA ASLINDA 1 GOL YEDİ

Süper Lig'de 10 maç sonunda 19 gol (maç başına 1,9) attılar ve sadece üç gol yediler... O yedikleri üç golün de biri penaltıdan (Falcao, G.Saray 2-1) geldi, birinde de top Caulker'a çarpıp kaleye yuvarlandı (Trabzonspor, 1-1)... Yani Marafona on maçta aslında sadece bir gol (Remy, Rize 1-1) yedi... Yönetim geçtiğimiz günlerde sözleşmesini iki sene uzatarak bir yerinde hamle daha yaptı...

ÇAVUŞOĞLU'NU TEBRİK ETMELİ

Başkan Hasan Çavuşoğlu, çok önemli işlere imza atıyor... Uygun fiyata aldığı futbolcuları parlatıp satarak kasaya nakit sokarken yerlerine nokta atışı isimleri monte ediyor. Önceki sezonlarda Emre Akbaba G.Saray'a, Vagner Love Beşiktaş'a satılmıştı. Geçen sezon Villafanez Meksika ligine iyi paraya gönderildi. Ve tabi ki Merih Demiral'ın, Sassulo'ya 9 milyon avro'ya verilmesi baş yapıttı.

SİSTEME BAK: 4 -1,5 - 4,5

Takım müthiş bir sistem birlikteliği sergiliyor. Çağdaş Atan'ın ekibinde hem defans hem de ofans, ve elbette ki geçişlerde mükemmel işler sergileniyor. Defansif anlamda sanki tek blok halinde hareket ederken müthiş kontralara çıkıyorlar.

Salih Uçan ve Siopis ise ikili ön liberoda süper bir uyum yakaladı. Salih'in ofansa verdiği destek, takım akınlarında üst düzeye çıkıyor. Sanki yarısı önde yarısı forvette dersiniz.

ON SEKİZ İÇİNE GİRMEYE GÖRSÜNLER

Bu uyum öndeki varyasyonları çeşitlendirirken, ani ve çok değişkenli kontrar ataklar süper golleri ve golcüleri ortaya çıkarıyor. Ayağına hakim ön bölge oyuncuları rakip on sekiz içinde topla buluşursa veya ani çıkışlarda defans arkasında boş kulvar bulursa: Jurassic Park'a hoş geldiniz...

Şimdi golcülere bakalım:

Davidson 6

Bareiro 3

Babacar 3

Caulker 2

Bakasetas 1

Moubandje 1

Salih Uçan 1

Berkan Kutlu 1

Mustafa Pektemek 1

*

Bir de gol/atak farklılıklarına göz gezdirelim:

On sekiz içi becerisi: 9

Defans arkasına sızarak: 7

Orta bloktan: 5

Kontratakla: 4

Organize gol: 3

Rakip oyuncunun hatasıyla: 3

Duran top korner/frikik: 3

Kafa golü: 2

Sağdan atakla: 2

Soldan atakla: 1

Golün hemen her türlüsünü atmışlar... Ve bunların içinde penaltı golü yok... F.Bahçe ve G.Saray'ın beşer, Beşiktaş'ın üç penaltı golü olduğunu hatırlatalım... Rakip ceza sahasındaki becerileri müthiş, toplam gollerin yarısında bu iz var... Defans arkasına sızarak yapılan gol sayısının yüksekliği de, rakiplerini sık sık üzerlerine çekerek tuzağa düşürdüklerini gösteriyor... Nitekim kontra sayıları da akan oyunda buldukları toplam gollerin neredeyse dörtte birine tekabül ediyor...

*

DEFANSTA KEMİK İSİMLER

Hoca defans dörtlüsünü değiştirmiyor. Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje

Juanfran... İspanyol sağ bek, 32 yaşında... 2019-20'de Alanya'ya geldi, 2. sezonu...Daha önce Leganes, Deportivo, Real betis'te oynadı...

Caulker... 28 yaşında, sağ stoper... 2018-19 sezonunda Alanya'ya geldi, 3. sezonu... Dundee, Quenss Park Rangers, Liverpool, Southampton, Tottenham gibi takımlarda oynadı. İngiltere'de pişti...

Tzavellas: Yunan sol stoper, 32 yaşında... 2018-19 sezonunda Alanya'ya geldi, 3. sezonu... Daha önce uzun yıllar PAOK forması giydi...

Francois Moubandje... İsviçreli sol bek, 30 yaşında... Bu sezon geldi D. Zagreb'ten kiralık alındı... Daha önce uzun yıllar Toulouse forması giydi...

Takımın defans hattının üçü son iki sezondur birlikte... Welinton ve N'Sakala'nın gitmesinden sonra daha çok süre aldılar ve değişmez isim oldular... Moubandje bu sezon monte edildi...

Sol çizgiye yakın oynamasına rağmen şimdiden 6 gol bulan Davidson geçen sezon Vitória Guimaraes ile çok iyi bir performans sergilemiş; 44 resmî maçta 10 gol attı, 11 asistle oynamıştı. Sadece 1 milyon avro'ya takıma kazandırıldı...

Forvet Bareiro ise kadroya kiralık katıldı.

*

İNCE ZEKA PLANLAMA

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı finalde Trabzon'a kaptırsalar, bu sezon Avrupa'ya erken veda (Rosenborg 0-1) etseler de üstüne koyarak gideceklerdir. Son sezonlarda yakaladıkları çıkış, şimdilerde bir maç eksiğe rağmen üç puan farkla gelen liderlik, kadro planlamaları, oyuncu ihraçları, başarının bir tesadüf olmayıp, ince zeka isteyen bir planın yansıması olduğunu gösteriyor. Şüphe yok ki diğer kulüplerin yakından incelemesi gereken bir trend yakaladılar. Acaba bu kulüpte olan bitenler için yakın gözlüklerini takanlar var mı?