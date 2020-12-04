Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair merak edilen konulara açıklık getirdi. TRT Spor'a konuşan siyah-beyazlıların patronu, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve kulübün efsaneleri arasına giren Atiba Hutchinson hakkında müjdeyi verdi. Çebi, "Sergen Yalçın ne zaman bırakmak isterse bırakabilir. İstediği kadar Beşiktaş takımının başında kalabilir" derken, Atiba Hutchinson'un da istediği takdirde sözleşmesini uzatma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Ben algı yapmadım

Çebi'nin gündeminde Kadıköy'de 15 yıl sonra gelen zafer de vardı. Derbide hakem kararlarının Beşiktaş'ın aleyhine daha çok işlediğini savunan Başkan Çebi, "Fenerbahçeli yönetici benim algı yaptığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırıp gündemi değiştirdiler. Oysa ki hakem açıklandığından itibaren kendisi ve babası hakkında algı yapılmıştı. Zaten kararlara baktığımızda da hakem baskı altında kalmamış bunu gördük" diye konuştu.

ÇEBİ'DEN ÇARPICI DETAYLAR

∂ "Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. Ayrılacağını düşünmüyorum"

∂ "Ljajic bana 'Çok iyi olacağım, söz veriyorum' dedi. Keşke Vida ve Ljajic ücretlerinde indirim yapsa"

∂ ''Aboubakar'ın sakatlığı yok. Rosier'i beğeniyorum, satmak isterlerse alırız. Lens gitmek istemiyor"

∂ "Cenk Tosun'u Everton izin verirse çok isterim. O bizim evladımız. Şartlara bakacağız. Ya nasip"

∂ ''Abdullah Avcı'nın 12 milyon liralık tazminatı konusunda süreç yeni başladı. Anlaşacağımızı umuyorum"

HEDEF ÜÇTE ÜÇ

Rehavet yasak

∂ Beşiktaş bu akşam Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak ve üçte üç yapmak için sahaya çıkacak. Son iki haftada ciddi eksiklere rağmen önce Başakşehir'i, ardından Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirerek çok iyi bir hava yakalayan siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın'ın, üst üste gelen zaferlerden dolayı öğrencilerinin rehavete kapılmaması için çeşitli ikazlarda bulunduğu ve galibiyet istediği öğrenildi.