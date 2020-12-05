TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası moraller bozuldu. Geçtiğimiz hafta Altay, dün de Ümraniyespor’a 3-1’lik skorlarla yenilen yeşil-beyazlı takım, iç saha galibiyet zincirini de bozmuş oldu. Bursa’da oynanan son 3 maçı kazandıktan sonra ilk kez kaybeden Bursaspor, Ümraniyespor karşısındaki performansıyla da şaşırttı. Rakip kaleye sadece 3 kez top isabet ettiren yeşil-beyazlılar, duran toptan gelen gol dışında pozisyona dahi giremedi. Üçüncü bölgeye geçmekte oldukça zorlanan Bursaspor, ligin en çok gol yiyen takımı olmaya da devam etti.
Bursaspor sezonun en kötü performansına imza attı
05.12.2020 - 12:00 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor, dün oynanan Ümraniyespor maçında sezonun en kötü performansına imza attı. Yeşil-beyazlı takım rakip kaleye sadece 3 şutunu isabet ettirirken, duran toptan gelen gol dışında pozisyona dahi giremedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursaspor,futbol,
751135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/751135.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
9
7
2
0
16
23
02
GALATASARAY A.Ş.
10
6
2
2
9
20
03
FENERBAHÇE A.Ş.
10
6
2
2
7
20
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
06
KASIMPAŞA A.Ş.
11
4
3
4
0
15
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
10
3
5
2
6
14
08
GÖZTEPE A.Ş.
9
3
5
1
6
14
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
10
4
2
4
1
14
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
9
3
3
3
3
12
11
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
9
3
3
3
-2
12
12
YENİ MALATYASPOR
9
3
3
3
-2
12
13
ATAKAŞ HATAYSPOR
7
3
3
1
-2
12
14
TRABZONSPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
10
2
4
4
-5
10
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
9
2
3
4
-3
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
9
2
3
4
-4
9
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
9
2
2
5
-6
8
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
9
1
3
5
-8
6
20
GENÇLERBİRLİĞİ
9
1
2
6
-10
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
8
0
2
6
-8
2
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
04.12.2020 19:30
Beşiktaş 3 - 0 Kasimpaşa
05.12.2020 13:30
Göztepe - Hes Kablo Kayserispor
05.12.2020 13:30
Gençlerbirliği - Alanyaspor
05.12.2020 16:00
Konyaspor - Erzurumspor
05.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor - Başakşehir
05.12.2020 19:00
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
06.12.2020 13:30
Karagümrük - Rizespor
06.12.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Ankaragücü
06.12.2020 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
07.12.2020 19:30
Trabzonspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
11
7
2
2
6
23
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
11
6
3
2
9
21
03
TUZLASPOR A.Ş.
11
6
3
2
3
21
04
YILPORT SAMSUNSPOR
11
5
5
1
6
20
05
ADANA DEMİRSPOR
10
5
3
2
10
18
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
07
ALTAY
10
5
2
3
7
17
08
GİRESUNSPOR
11
4
5
2
1
17
09
BURSASPOR
12
4
2
6
-2
14
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
11
AKHİSARSPOR
11
3
4
4
-5
13
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
12
3
4
5
-6
13
13
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
14
MENEMEN SPOR
10
3
3
4
-3
12
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
11
3
2
6
-1
11
16
ANKARASPOR
11
2
2
7
-10
8
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
18
ESKİŞEHİRSPOR
11
0
4
7
-17
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
04.12.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Istanbulspor
04.12.2020 19:00
Bursaspor 1 - 3 Bereket Sigorta ümraniyespor
05.12.2020 13:30
Giresunspor - Eskişehirspor
05.12.2020 13:30
Ankaraspor - Adanaspor
05.12.2020 16:00
Beypiliç Boluspor - Altay
05.12.2020 16:00
Menemen Spor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Yilport Samsunspor
06.12.2020 16:00
Altinordu - Ankara Keçiörengücü
06.12.2020 19:00
Adana Demirspor - Akhisarspor