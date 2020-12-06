Yukatel Denizlispor Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’yi konuk ettiği maçın 25. dakikasında iki kulüp yöneticileri arasında tartışma çıktı. Denizlispor’lu yönetici Kaan Şanlıkan’ın hakemin kararlarına itirazı sırasında yükselen ses tonu nedeniyle Fenerbahçeli yöneticiler ile arasında tartışma çıktı. İki kulübün diğer yöneticilerinin dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis ekiplerinin müdahalesi ile tartışma sona erdi.
Denizlispor-Fenerbahçe maçında yöneticiler arasında tartışma çıktı
06.12.2020 - 20:44 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 20:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe’yi konuk ettiği maçında protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında tartışma çıktı. Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis ekiplerinin ayırmasıyla tartışma sona erdi.
Etiketler : Denizlispor,Fenerbahçe,kavga,maç,
751458 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/751458.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
10
7
2
1
15
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
10
6
2
2
7
20
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
11
4
5
2
7
17
06
GÖZTEPE A.Ş.
10
3
6
1
6
15
07
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
10
4
3
3
5
15
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
10
KASIMPAŞA A.Ş.
11
4
3
4
0
15
11
YENİ MALATYASPOR
10
3
4
3
-2
13
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
13
TRABZONSPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
14
ATAKAŞ HATAYSPOR
8
3
3
2
-5
12
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
10
2
4
4
-5
10
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
9
2
3
4
-3
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
10
2
3
5
-6
9
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
10
2
3
5
-6
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
9
1
3
5
-8
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
8
0
2
6
-8
2
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
04.12.2020 19:30
Beşiktaş 3 - 0 Kasimpaşa
05.12.2020 13:30
Göztepe 1 - 1 Hes Kablo Kayserispor
05.12.2020 13:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Alanyaspor
05.12.2020 16:00
Konyaspor 2 - 0 Erzurumspor
05.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Başakşehir
05.12.2020 19:00
Galatasaray 3 - 0 Atakaş Hatayspor
06.12.2020 13:30
Karagümrük 2 - 1 Rizespor
06.12.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 0 Ankaragücü
06.12.2020 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
07.12.2020 19:30
Trabzonspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
11
7
2
2
6
23
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
11
6
3
2
9
21
03
TUZLASPOR A.Ş.
11
6
3
2
3
21
04
YILPORT SAMSUNSPOR
11
5
5
1
6
20
05
GİRESUNSPOR
12
5
5
2
3
20
06
ADANA DEMİRSPOR
10
5
3
2
10
18
07
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
08
ALTAY
11
5
2
4
6
17
09
BURSASPOR
12
4
2
6
-2
14
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
11
MENEMEN SPOR
11
3
4
4
-3
13
12
AKHİSARSPOR
11
3
4
4
-5
13
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
12
3
4
5
-6
13
14
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
12
3
3
6
-1
12
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
11
2
4
5
-3
10
17
ANKARASPOR
11
2
2
7
-10
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
12
0
4
8
-19
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
04.12.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Istanbulspor
04.12.2020 19:00
Bursaspor 1 - 3 Bereket Sigorta ümraniyespor
05.12.2020 13:30
Giresunspor 2 - 0 Eskişehirspor
05.12.2020 13:30
Ankaraspor - Adanaspor
05.12.2020 16:00
Beypiliç Boluspor 1 - 0 Altay
05.12.2020 16:00
Menemen Spor 1 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Yilport Samsunspor
06.12.2020 16:00
Altinordu - Ankara Keçiörengücü
06.12.2020 19:00
Adana Demirspor - Akhisarspor