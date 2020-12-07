Son şampiyon Liverpool, ağırladığı Wolverhampton'ı Salah'ın 24, Wijnaldum'un 58, Matip'in 67 ve Semedo'nun (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle yendi. Puanını 24'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.
Liverpool gol oldu yağdı
07.12.2020 - 01:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 01:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki 11. hafta maçında Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti.
Etiketler : Liverpool,Liverpool premier lig,premier lig,
751489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/751489.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
10
7
2
1
15
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
10
6
2
2
7
20
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
11
4
5
2
7
17
06
GÖZTEPE A.Ş.
10
3
6
1
6
15
07
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
10
4
3
3
5
15
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
10
KASIMPAŞA A.Ş.
11
4
3
4
0
15
11
YENİ MALATYASPOR
10
3
4
3
-2
13
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
13
TRABZONSPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
14
ATAKAŞ HATAYSPOR
8
3
3
2
-5
12
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
10
2
4
4
-5
10
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
9
2
3
4
-3
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
10
2
3
5
-6
9
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
10
2
3
5
-6
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
9
1
3
5
-8
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
8
0
2
6
-8
2
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
04.12.2020 19:30
Beşiktaş 3 - 0 Kasimpaşa
05.12.2020 13:30
Göztepe 1 - 1 Hes Kablo Kayserispor
05.12.2020 13:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Alanyaspor
05.12.2020 16:00
Konyaspor 2 - 0 Erzurumspor
05.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Başakşehir
05.12.2020 19:00
Galatasaray 3 - 0 Atakaş Hatayspor
06.12.2020 13:30
Karagümrük 2 - 1 Rizespor
06.12.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 0 Ankaragücü
06.12.2020 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
07.12.2020 19:30
Trabzonspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
11
7
2
2
6
23
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
11
6
3
2
9
21
03
TUZLASPOR A.Ş.
11
6
3
2
3
21
04
YILPORT SAMSUNSPOR
11
5
5
1
6
20
05
GİRESUNSPOR
12
5
5
2
3
20
06
ADANA DEMİRSPOR
10
5
3
2
10
18
07
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
08
ALTAY
11
5
2
4
6
17
09
BURSASPOR
12
4
2
6
-2
14
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
11
MENEMEN SPOR
11
3
4
4
-3
13
12
AKHİSARSPOR
11
3
4
4
-5
13
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
12
3
4
5
-6
13
14
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
12
3
3
6
-1
12
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
11
2
4
5
-3
10
17
ANKARASPOR
11
2
2
7
-10
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
12
0
4
8
-19
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
04.12.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Istanbulspor
04.12.2020 19:00
Bursaspor 1 - 3 Bereket Sigorta ümraniyespor
05.12.2020 13:30
Giresunspor 2 - 0 Eskişehirspor
05.12.2020 13:30
Ankaraspor - Adanaspor
05.12.2020 16:00
Beypiliç Boluspor 1 - 0 Altay
05.12.2020 16:00
Menemen Spor 1 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Yilport Samsunspor
06.12.2020 16:00
Altinordu - Ankara Keçiörengücü
06.12.2020 19:00
Adana Demirspor - Akhisarspor