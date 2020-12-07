Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son şampiyon Liverpool, ağırladığı Wolverhampton'ı Salah'ın 24, Wijnaldum'un 58, Matip'in 67 ve Semedo'nun (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle yendi. Puanını 24'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.