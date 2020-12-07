Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenova’daki Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son anlarında Milan, penaltı atışı kazandı. 45. dakikada atışı kullanan Frank Kessie konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

İlk yarı bu skorla Milan'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Milan, 77. dakikada Samuel Castillejo ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Ev sahibi Sampdoria, Albin Ekdal’ın 82. dakikadaki golüyle farkı yeniden 1'e indirdi: 1-2.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede yerini 90. dakikada Rade Krunic'e bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Bu galibiyetle puanını 26'ya yükselten kırmızı-siyahlı takım, puan tablosunda en yakın rakibi Inter'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip ayrıca, ligde şu ana kadar oynadığı 5 deplasman maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sampdoria ise ligde bu sezon 5. yenilgisini alırken, 11 puanla 12. basamakta yer aldı.

Bu arada, Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, sakatlığı sebebiyle bu maçın da kadrosunda yer almadı.

Ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalardan alınan sonuçlar ise şöyle:

Hellas Verona-Cagliari: 1-1, Parma-Benevento: 0-0, Roma-Sassuolo: 0-0, Crotone-Napoli: 0-4,

Bugün oynanması gereken Udinese-Atalanta mücadelesi ise yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 10. hafta, Fiorentina-Genoa maçıyla son bulacak.