Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbi mağduru Fenerbahçe, 2005-06 göndermesiyle kendisini bekleyen Denizlispor’a acımadı. Bu sezon tek galibiyetini Gençlerbirliği deplasmanında alan yeşil-siyahlıların hafta içinde yayınladığı nostaljik video ters tepti. Tam 9 eksiği olan sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş şoku sonrası, üstelik Gustavo’suz ne yapacağı merak konusuydu ki, Ferdi ile Altay takımı taşıdı.

Ferdi aldı getirdi

Sosa’nın bir kere daha kayıpları oynadığı karşılaşmada genç Ferdi’nin taşıdığı toplarla etkili olan Fenerbahçe’de Mert Hakan da beklentileri karşılayamadı. Ancak Denizli’nin yetersiz oyunu sarı-lacivertlilerin vasat performansını görünmez kıldı. Ferdi’nin pasında Cisse’ye kilidi açan Fenerbahçe, Pelkas ve Cisse’yle net fırsatı harcasa da Gökhan’la farkı açmayı başardı: 2-0

Altay duvar ördü

İkinci yarıya Subotic ve Mesanovic hamlesiyle giren Denizli, belli ki, Başakşehir maçındaki gibi bir geri dönüş hedefliyordu. 53’te VAR izlemesiyle penaltı noktasını gösteren Ali Palabıyık, Serdar’ı önce itirazdan, sonra elle oynamadan atınca Denizli’nin baskısı arttı. Ancak Murawski’nin penaltı vuruşunu önleyen Altay sonrasında da inanılmaz kurtarışlarla devleşerek geçit vermedi.

16 dakika bekliyordum!

Uzatma kısa kaldı

∂ F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Futbolcularımız her şeyini sahaya verdiler. 40 dakika 10 kişi oynadık. Bir de hakemimiz sağ olsun 8 dakika uzattı. Ben 16 dakika bekliyordum. 16 dakika başkasına nasip oldu, bugün bize 8 dakika nasip oldu" dedi. Hatırlanacağı gibi F.Bahçe'nin 2006 yılında şampiyonluğu kaybettiği Denizli maçı 16 dakika uzatılmıştı.

Serdar şaşkınlığı

∂ Erol Hoca, "Deplasmanda daha çok galibiyet alıyoruz. Kadıköy'de rakipler daha fazla kapanıyor. Bugün bu maçı çözdüğümüz gibi önümüzdeki maçları da çözmeye çalışacağız" şeklinde konuşurken, "Serdar'ın atılmasına ben de şaşırdım. Kafasından seken top eline çarpıyor. Biz yine de genç hakemlere destek olmaya çalışacağız" dedi.