Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son haftalarda attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Mbaye Diagne, performansıyla göz doldururken, hakkında çıkan transfer iddialarına menajeri cevap verdi.

Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin yükselişi devam ediyor. 2019 Ocak döneminde 10 milyon euro bonservis artı bonuslar karşılığında Kasımpaşa’dan transfer edildikten sonra hep eleştiri oklarının hedefinde olan Senegalli golcü, geçen sene de Club Brugge takımına kiralık gönderilmişti.

Diagne yaptığı çıkışla umutları yeşertti

Sarı-kırmızılı takıma 1 yıllık aranın ardından tekrar dönen Diagne için son haftalara kadar Galatasaray kariyeri yine çok parlak geçmemişti. Hedefteki adam olan tecrübeli golcü, son iki haftada yaptığı çıkışla umutları yeşertti.

Falcao'yu da gölgede bıraktı

Çaykur Rizespor deplasmanında hat-trick yapan Diagne, Hatayspor karşında da muhteşem bir performansa imza attı. Harika bir gol kaydeden Senegalli mücadelesiyle takdir topladı. Radamel Falcao Galatasaray'da 16, Diagne ise 18 kez ağları havalandırdı. Yani Diagne, Falcao'yu da gölgede bıraktı.

Tabii Ocak ayının yaklaşması, bu süreçte transfer iddialarının da artmasına sebep oldu. Bir iddia da Diagne’yle ilgili ortaya atıldı.