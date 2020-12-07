Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe taraftarlığıyla da tanınan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şelale Kadak'ın Youtube'da yayınlanan "Doğruluk mu Cesaret mi?" programına konuk oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Ali Koç'u başarılı buluyorum. Ali Koç'ta gördüğüm en önemli başarı etkeni yaptığı hatalardan dönebilmesi, bu çok önemli bir özellik. Başarılı olan insanlar da hep bunu gözlemledim, hepimiz hata yapıyoruz. Yanlış futbolcular da alabiliriz, yanlış insanlar ile de çalışabiliriz ama en önemlisi bu hatalardan dönebilmek" dedi.

Acun Ilıcalı'nın diğer açıklamaları şu şekilde;

"YABANCILAR TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLAMAZ"

"Ali Koç, Comolli'yi getirmişti; aslında vizyoner bir hareket olmakla birlikte Türk sistemi içerisinde yabancı bir mantelitenin iş yapması çok kolay değil. Türk insanını anlamadan hiçbir yabancının Türkiye'de başarılı olması mümkün değil. Ali Koç, ortaya bir vizyon koyarak Comolli'yi getirdi fakat Comolli, Türkiye'ye yukarıdan bakan, Türk insanına karşı ön yargıları olan ve çok sevgi beslemeyen bir yapıya sahipti. Comolli, Ali Koç'un en azından 1,5 yılını çaldı."

"HATATAN DÖNÜLMESİ FENERBAHÇE İÇİN ÖNEMLİ"

"Başkan, Comolli'ni arkasında uzun süre durdu, olmadı şunu değiştireyim, bunu değiştireyim... Bunlar futbolda kolay şeyler değil. Bir planlama oluyor. İlk başlarda başarısızlığın normal karşılanması gibi bir durum da var ama daha sonradan bir hatadan dönülmesi Fenerbahçe'deki en önemli değişikliktir."