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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kuraları çekildi
07.12.2020 - 20:30 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 20:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : A Milli Takım,futbol,2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri,
751678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/751678.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
10
7
2
1
15
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
11
7
2
2
9
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
11
4
5
2
7
17
06
GÖZTEPE A.Ş.
10
3
6
1
6
15
07
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
10
4
3
3
5
15
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
10
KASIMPAŞA A.Ş.
11
4
3
4
0
15
11
YENİ MALATYASPOR
10
3
4
3
-2
13
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
14
TRABZONSPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
15
ATAKAŞ HATAYSPOR
8
3
3
2
-5
12
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
9
2
3
4
-3
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
10
2
3
5
-6
9
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
10
2
3
5
-6
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
10
1
3
6
-10
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
9
0
2
7
-9
2
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
04.12.2020 19:30
Beşiktaş 3 - 0 Kasimpaşa
05.12.2020 13:30
Göztepe 1 - 1 Hes Kablo Kayserispor
05.12.2020 13:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Alanyaspor
05.12.2020 16:00
Konyaspor 2 - 0 Erzurumspor
05.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Başakşehir
05.12.2020 19:00
Galatasaray 3 - 0 Atakaş Hatayspor
06.12.2020 13:30
Karagümrük 2 - 1 Rizespor
06.12.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 0 Ankaragücü
06.12.2020 19:00
Denizlispor 0 - 2 Fenerbahçe
07.12.2020 19:30
Trabzonspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
12
7
3
2
11
24
02
ALTINORDU
12
7
2
3
4
23
03
ADANA DEMİRSPOR
11
6
3
2
12
21
04
TUZLASPOR A.Ş.
11
6
3
2
3
21
05
YILPORT SAMSUNSPOR
11
5
5
1
6
20
06
GİRESUNSPOR
12
5
5
2
3
20
07
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
08
ALTAY
11
5
2
4
6
17
09
BURSASPOR
12
4
2
6
-2
14
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
11
MENEMEN SPOR
11
3
4
4
-3
13
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
12
3
4
5
-6
13
13
AKHİSARSPOR
12
3
4
5
-7
13
14
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
12
3
3
6
-1
12
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
11
2
4
5
-3
10
17
ANKARASPOR
11
2
2
7
-10
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
12
0
4
8
-19
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
04.12.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Istanbulspor
04.12.2020 19:00
Bursaspor 1 - 3 Bereket Sigorta ümraniyespor
05.12.2020 13:30
Giresunspor 2 - 0 Eskişehirspor
05.12.2020 13:30
Ankaraspor - Adanaspor
05.12.2020 16:00
Beypiliç Boluspor 1 - 0 Altay
05.12.2020 16:00
Menemen Spor 1 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Yilport Samsunspor
06.12.2020 16:00
Altinordu 0 - 2 Ankara Keçiörengücü
06.12.2020 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Akhisarspor