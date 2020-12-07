Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Bir oyuncumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.