Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı iki lig karşılaşmasını da 1-0'lık skorlarla kazanan Trabzonspor, sahasındaki maçta Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Avcı yönetiminde önce takım savunmasına ağırlık veren ve gol yemeyerek kazanma yoluna giden bordo-mavililer bu sonuçla sahasında iki puan bıraktı.

Ömür'ün nefis asisti

Avcı'nın hem Başakşehir'deki son dönemine hem de Beşiktaş dönemine oranla daha farklı bir futbol oynatmaya çalıştığı Trabzonspor, maç boyunca topa sahip olma oranında net bir üstünlük kuramasa da ilk yarıyı Abdülkadir Ömür'ün harika pasını iyi değerlendiren Ekuban'ın 45'teki golüyle önde tamamladı: 1-0.

Gradel'i tutamadılar

İkinci yarıda da düşük bir tempoya sahne olan maçta ikinci golü atarak rahatlama fırsatlarını değerlendiremeyen ev sahibi takım, 76'da sağ kanattan gelişen atakta Gradel'in müthiş çalımları sonrası ortaya çevirdiği topta Hakan Arslan'ın son vuruşuna engel olamadı ve Trabzon'da 90 dakika sonunda puanlar paylaşıldı: 1-1.

BİLÂL İLK DEFA 11'DE

3'te 3 süper olurdu

Sakat olan Nwakaeme'nin yokluğunda Trabzonspor'da ilk defa on birde forma giyen Bilâl Başaçıkoğlu, "Maça çok iyi başladık. 3'te 3 yapsak süper olurdu. Böyle devam edersek çok daha iyi olacaktır. Elimden geleni yaptım. Haftaya bakalım" şeklinde konuştu.

FOUSSENI Diabate:

Biraz stres yaptık

Trabzonspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Fousseni Diabate, "İkinci golü atamamamızın sebebi biraz stres altında olmamız. Daha iyi oynadık, daha iyi performans gösterdik, daha hızlı oynayabilsek büyük üstünlük sağlayabilirdik" ifadelerini kullandı.

ÇALIMBAY'IN YERİNE ALBAYRAK

Bir puan iyidir

Karantinada olan Rıza Çalımbay'ın yokluğunda Sivasspor'u kenardan yöneten Bülent Albayrak, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Yorgunluk, eksikler, sakatlarımız vardı. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Deplasmanda Trabzonspor’a karşı alınan bir puan iyidir" sözlerini kullandı.

Bize zaman lazım

Böyle sonuçlar olur

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Puan kaybına rağmen ilk iki maça göre oyundan daha memnun kaldım. Böyle sonuçlar bu işin içinde var, içeride berabere kalıyorsun, haftaya deplasmanda kazanabilirsin. Playstation'da bile oynasan oyun çok çabuk gelişecek bir şey değildir. Savunması ayrı, hücumu ayrı, duran topu ayrı... Bazı şeyler hemen olmuyor. Bu işler dışarıdan göründüğü gibi değil" sözlerini kullandı.